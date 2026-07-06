Marquitos llega ilusionado al Ourense CF

El delantero Marcos Alonso Rodríguez, Marquitos, que fue el segundo fichaje del Ourense CF, ya solo piensa en empezar la nueva temporada con la camiseta azulona.

No tuvo que darle muchas vueltas cuando recibió la llamada del cuadro ourensano: “Fue muy fácil tomar la decisión, sobre todo cuando me llamó el entrenador, Jorge Cuesta, que me entrenó dos años en cadetes y otros dos en juveniles en el Celta. Los dos nos conocemos muy bien y creo que me puede hacer tener un gran año”.

También tenía claro Marquitos que se considera “un ourensano más”. “Voy camino de los diez años aquí y sobre todo este año quería estar cerca de la familia y de la niña, que tiene ocho meses. Aunque el fútbol es muy importante para mí, te vas dando cuenta de que hay cosas que lo son más”.

Sobre todo porque la última temporada, tras rescindirle contrato el último día del cierre de mercado en Carballiño y acabar en el Real Ávila no fue como él esperaba: “Lo de Ávila fue una decepción muy grande. Me engañaron un poco y nada fue como esperaba, pero de todo se aprende y se saca algo positivo”. En todo caso, en el último año y medio jugó en Segunda Federación, con el Compostela y el conjunto abulense, por lo que conoce bien la categoría: “Seguro que va a ser una liga muy dura, pero creo que vamos a hacer un equipo competitivo y que podemos hacer grandes cosas. Esta temporada cambiaron los equipos castellanos por los vascos, pero supongo que no habrá gran diferencia”.

Un delantero que vivió la gloria con el Arenteiro, del que también habla y lo hace con preocupación: “Creo que fui el primer fichaje del club en Tercera División, junto con Rubén Arce, y me quedo con los muchos momentos inolvidables que viví en Espiñedo. Conseguimos dos ascensos, la Copa Federación que ganamos en Alzira y tener un ambiente fenomenal, por eso ahora viendo lo que está pasando, el año que vivieron que ya fue horrible, lo veo y me da mucha pena”. Lo dice un jugador que acaba de cumplir 27 años, “aunque muchos, como llevo tantos años jugando, piensan que tengo más. Creo que todavía me quedan varios años de buen fútbol, por eso quiero reencontrarme con el Marquitos de hace año y medio para atrás. Volver a disfrutar del fútbol, que la última temporada no lo hice, encontrarme con compañeros, estar otra vez a gusto, y eso se ve en el rendimiento”.