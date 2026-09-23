Martín Lamelas, delantero del Arenteiro: "Esta victoria fue un alivio"

Tres años después, el delantero Martín Lamelas (Ourense, 1993) ha vuelto a casa. El capitán del Arenteiro, que compagina el fútbol con su labor como maquinista, ha regresado al conjunto verde tras haber jugado las últimas campañas en el Prat y lo ha hecho con la máxima motivación: “Tuve la suerte de conseguir plaza en Ourense y la verdad es que no contaba con que me la dieran tan pronto. Pienso que fue el destino que así lo quiso. De hecho, tenía un año más con el Prat y me hubiera quedado porque estaba feliz allí, tanto en el club como en Barcelona. A principio de verano, me llamaban los equipos y no tenía la ilusión de jugar, incluso pensé en retirarme, pero más adelante, me senté con Álex Fernández, me expuso el proyecto y me animé mucho para dar el paso. Necesitaba una motivación y el Arenteiro lo es. Vuelvo a un sitio donde me siento muy querido y a una categoría en la que puedo competir razonablemente. Lo que tenía claro es que no iba a jugar por jugar, ni arrastrarme”.

Entre el tren y el balón

Lamelas, que tras formarse en el Ourense CF y llegar al primer equipo, destacó también en el Barbadás y en el Bergantiños, vuelve al Arenteiro, donde dividirá su tiempo entre el tren y el balón: “Tanto de jugador como de maquinista hay que ser profesional, descansar, dormir las horas adecuadas y estar muy concentrado. Aquí estoy contento porque solo me tengo que desplazar entre Galicia y Ponferrada. Estoy en media distancia y tengo que subir a Santiago y a A Coruña; y viajar a Vigo, Lugo y Ponferrada. Como ahora estoy todavía en la fase de formación, tengo los turnos por la mañana y lo puedo compaginar bien con los entrenamientos. Cuando acabe la formación y ya sea maquinista titular habrá unos horarios rotativos, por suerte, tengo compañeros futboleros que ya me dijeron que me ayudarían con los turnos”.

Aislamiento del ruido exterior

En el apartado deportivo, el capitán del Arenteiro reconoce que no fue fácil el verano con todo el ruido exterior: “En el vestuario intentamos aislarnos del exterior, pero no gusta enterarte de que hay gente que parece está deseando que nos vaya mal. Nosotros estamos a lo nuestro, que es trabajar para seguir mejorando. Sabemos que tenemos una plantilla corta, pero todos dan el cien por cien, ver cómo Manu Bardelás (delantero) está jugando de lateral izquierdo o yo acabe los partidos de mediocentro, demuestra la unión que hay en este grupo. Tenemos claro que con los que estemos, hay que tirar”.

Ante el Lalín (1-0), los verdes lograron la primera victoria: “Creo que en los anteriores partidos merecimos empatar y frente al Lalín es verdad que ellos tuvieron más ocasiones, pero supimos sufrir, ya que estuvimos desde el minuto 7 con diez, y tuvimos la fortuna de encontrarnos con ese gol al final. Desde el lado emocional, esta victoria ha sido un alivio y un premio para todos nosotros”.