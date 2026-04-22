Migui, de la UD Ourense: “Ahora queremos ponerle el broche de oro al curso”

La UD Ourense se ha colocado tercera en la clasificación después de vencer 3-1 al Lealtad de Villaviciosa en O Couto. Al minuto de juego, abrió el marcador el delantero Miguel Ángel Fernández “Migui” (O Carballiño, 2001), quien apunta que “entramos muy bien al partido, a los cuatro minutos nos pusimos 2-0 y creo que fue clave. Es cierto que ellos estuvieron más cómodos tras marcar de penalti, pero con el 3-1 el encuentro ya quedó sentenciado. En la segunda parte, con el calor que hacía, nos costó a los dos equipos y no conseguimos mantener el ritmo alto, por lo que fue más tranquila y tuvimos más dominio que ocasiones”.

Ante los asturianos, Migui anotó su segundo tanto en liga y reconoce que “marcar siempre es bonito. Además, este año estoy teniendo poco acierto de cara a gol, por lo que tengo muchas ganas de anotar el siguiente”.

El exdelantero del Estadense lleva cinco titularidades consecutivas tras un primera vuelta con menos protagonismo: “Ahora estoy contando con más minutos y me siento más protagonista en el equipo, a ver si Borja (Fernández) sigue confiando en mí y puedo seguir aportando en el campo”.

Quedan dos partidos para el final de la liga regular y los unionistas está en play off con tres puntos de ventaja sobre el Coruxo y la Segoviana. Migui tiene claro que “ahora queremos ponerle el broche de oro a esta temporada con los play off, quedan dos partidos y no van a ser nada fácil. Tal y como están Coruxo y Segoviana no podemos fallar contra el Bergantiños y el Astorga, dos equipos que también se juegan mucho, por lo que no podemos relajarnos nada”.

El juvenil Iago Feijóo debutó con el primer equipo ante el Lealtad

El juvenil rojillo, Iago Feijóo. | Miguel Ángel

El encuentro ente la UD Ourense y el Lealtad de Villaviciosa sirvió para que un nuevo jugador del Juvenil A debutara con el primer equipo. El delantero Iago Feijóo (Verín, 2008) ingresó en el terreno de juego en el minuto 69 en sustitución de Migui y se convirtió en el tercer futbolista del equipo de Liga Nacional que se estrena en la Segunda Federación.

Feijóo se une a Roi Currás y Mauro Varela, que ya habían debutado con la UD Ourense en anteriores encuentros. Además, ante el Marino de Luanco también fue convocado Borja Chao, aunque no llegó a saltar al campo.