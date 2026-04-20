El play off, al alcance de la mano de la UD Ourense (3-1)

Otro paso, casi definitivo, para que el play off de ascenso sea una realidad. La UD Ourense, al que ni las bajas y los contratiempos físicos le detienen, derrotó al ya descendido Lealtad en un partido con muchos minutos de fútbol de mucha calidad por los ourensanistas, que dominaron el encuentro con claridad desde el inicio y que dejaron casi sentenciado el mismo en los tres primeros minutos con dos goles.

El inicio de partido de los de Borja Fernández fue demoledor. Tres minutos de presión alta, robo en campo contrario, fútbol combinativo al primer toque y de mucha calidad y precisión y con acierto ante la portería rival. En menos de un minuto, Migui consiguió el 1-0 tras una gran jugada de equipo y remate de primeras por el palo corto de la portería de Junquera. Pero como un púgil implacable, casi sin tiempo para levantarse de la lona y reaccionar el Lealtad, la UD Ourense volvió a golpear esta vez con una jugada por la izquierda que sirve para que Manu Núñez remate a placer para hacer el 2-0. Los dos goles y la superioridad abrumadora del equipo rojillo no provocó que bajase en su afán de buscar más y Youssef y Manu Núñez tuvieron sendas ocasiones claras de gol para una goleada mayor en el primer cuarto de hora de juego.

Tres minutos de gran fútbol le bastaron al equipo de Borja Fernández para sentenciar al Lealtad

El paso de los minutos y el hecho de que la presencia de Parrilla en el juego de ataque del equipo de Borja Fernández bajase, provocó que poco a poco el Lealtad comenzase a tener algo de presencia en el área rojilla con Jaime como su referencia. En una acción aislada, Samu Pardo al querer despejar un balón en el área cometió un penalti que Jaime no desaprovechó para meter el Lealtad en el partido con el 2-1.

El gol no hizo mella en los rojillos que volvieron a tomar el dominio del partido y el control del balón y tras otra gran jugada combinativa por banda izquierda, Simón Luca entró en área y su centro lo aprovechó de nuevo Manu Núñez para conseguir su doblete en boca de gol y dejar ya sentenciado el choque en el último minuto del primer tiempo.

Se esperaba con el tercer gol, un segundo tiempo plácido y así fue con el control absoluto del partido del equipo de Borja Fernández, que además comenzó el necesario carrusel de cambios buscando dar descanso tanto a la cabeza como a las piernas de sus futbolistas.

Otro debut canterano

La marea rojilla ya planea otro masivo desplazamiento a Carballo el próximo domingo

Cambios presididos por su clara apuesta por la cantera dando entrada al ya habitual Roi Currás y haciendo debutar a Iago, dando así descanso a jugadores clave para el final de temporada en un momento en el que las bajas también acechan al equipo y los problemas físicos hicieron mella en los minutos finales del encuentro en algún que otro jugador. Lo mejor es que el equipo no bajó su nivel en los minutos que quedaban para el pitido final, mantuvo el control del partido y ocasiones para incrementar el marcador y no pasó ningún apuro para sumar otro triunfo, y tres puntos que ya tienen claro olor al merecido play off de ascenso a falta de dos jornadas. La marea rojilla ya tiene un nuevo destino en su hoja de ruta, Carballo y el Bergantiños el próximo domingo.