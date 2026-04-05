El Monterrei quiere que el factor campo sea decisivo ante Maceda

En la otra semifinal se enfrentan a las 17:00 horas en Rozavales Monterrei y Maceda, dos rivales de Primera Futgal. Los locales vuelven a jugar la penúltima ronda copera una década después, afrontando su tercera oportunidad de poder llegar a O Couto.

El defensa Antón Teixeira comenta que al principio la Copa es un poco extraña, “porque la compites y realmente no lo piensas, pero cuando vas pasando rondas es cuando realmente empiezas a plantearte si hay alguna posibilidad y es lo que está pasando”.

Para el central este año está siendo difícil. “Necesitábamos algo por lo que luchar y al pasar en Cortegada y venir el Córgomo la gente se motivó y está ilusionada”, subraya.

Al analizar esta eliminatoria reconoce que “puede pasar de todo, los dos queremos estar en O Couto con lo cual será un partido muy duro. Ellos vienen de buenos resultados. Jugamos en casa, es un plus y una responsabilidad, y todos los aficionados quieren que juguemos la final”. Es baja Xurxo.

El Maceda, que ya ganó una final de Copa y disputó la última hace 35 años, está pletórico y quiere repetir. “Es una temporada en la que estamos luchando para salvarnos y este pase a la semifinal nos llena de moral para la competición liguera”.

Sobre este encuentro, el técnico Xoel Docampo sostuvo que “ellos son un buen equipo, con jugadores rápidos, veloces y en su campo tendrán un estado de ánimo alto. Será muy igualado y tenso en un campo en el que la gente aprieta”. Si podemos resolverlo antes mejor, pero si hay que pasar penaltis tampoco pondremos problema alguno, pues ya pasamos una eliminatoria de esa manera”.

Rozavales, 17:00 horas.