El Muíños, a completar la tarea

Esta tarde, se pone en marcha la jornada 32, con el encuentro adelantado entre el Muíños y el Brollón.

La importancia de este partido pasa por la necesidad que tiene, principalmente el cuadro lucense, que viene de perder ante el líder y que esa derrota lo ha dejado a tan solo tres puntos de caer en puestos de descenso directo.

El otro hándicap son los escasos números jugando fuera de casa, donde el equipo de Chura apenas cosechó dos triunfos y lleva nueve salidas sin ganar. Para colmo de males se presenta muy diezmado debido a las bajas de Hugo, Jorge y Álex, que siguen en el dique seco, y por sanción se caen Mixo, Dani, Samu, con dos jornadas, y al llegar a la quinta amarilla Diego y Davizín.

Ante esta situación delicada, el jugador Miguel sostuvo que la de hoy “es nuestra primera final que nos quedan de las tres y la verdad es que vamos con muchas bajas, algo que ha sido la tónica de toda esta segunda vuelta y, por desgracia, por las expulsiones de la última jornada. Intentaremos competir lo mejor que podamos y a ver si sí podemos traernos, por lo menos, un puntito y si son los tres, mucho mejor de cara a la permanencia”.

El defensa central se refirió a las sanciones que sufren donde “al final lo anímico si no lo gestionas bien, puedes encadenar en esa ansiedad y ante el Verín por la tensión y todo lo que llevas acumulado, tenemos que madurar”.

El Muíños, que también cayó el pasado domingo, está más cerca de seguir en Primera. Su técnico Diego González comenta que “en nuestro penúltimo partido en casa, matemáticamente no tenemos la salvación, entonces intentaremos sumar de a tres ante nuestra gente e intentar escalar alguna posición para terminar el año de la mejor manera posible. Ellos vendrán apurando las opciones de salvación que tienen, con tres partidos complicados y nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa. Pierde, por tarjetas, a Kevin, Miguelín, expulsado en Carballiño, y Miguel Codeso, que sigue cumpliendo una dura sanción. Además, no estará Antón, y por motivos personales, Rubén Lamelas y Chery.”

A Moreira, 17:00 horas.