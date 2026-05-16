Muíños y Velle quieren agradar a sus aficionados en la última jornada

El Muíños y el Velle abren la última jornada de liga en Primera Futgal intentando terminar con un buen sabor de boca.

El entrenador local, Diego González, tenía esperanzas de estar compitiendo hasta el final por entrar en el play off, “pero no pudo ser. Tuvimos una serie de empates en los últimos minutos que nos penalizaron y también una etapa de muchas lesiones. No hicimos fichajes y la plantilla dio lo que dio”.

A pesar de todo, reconocía que fue una temporada muy buena. “Estoy contento de los jugadores que tuvimos en estos tres años y esta temporada competimos hasta el final. La gente nunca bajó los brazos y el ambiente en el vestuario fue bueno”, señaló.

En cuanto al partido, dijo que nos “enfrentamos a un rival que juega bien al fútbol, con chavales jóvenes y esperemos que sea un partido vistoso para terminar con buenas sensaciones”.

De su continuidad en el banquillo aseguró que “nos reuniremos con la directiva y lo decidiremos la próxima semana, pero estoy contento y esta es mi primera opción”. Son baja Miguel Codeso por sanción, Yago, Antón y Toni tocados, y Dani por motivos personales. Son duda Kevin y Chery.

El Velle aspiraba a algo más, pero según su técnico Anxo Valcárcel “no nos dio para más”. Sobre cómo llega el equipo a este encuentro, destaca que “hemos recuperado a gente, no así Coello, Nacho, Richi, Benito y Jorge por estar con distintas molestias físicas. Hay la opción de quedar un puesto más arriba y estamos motivados”.

Futuro

A la hora de valorar seguir una nueva temporada al frente del equipo, Anxo Valcárcel recuerda que “próximamente habrá elecciones en el club y en principio, si Benito, el director deportivo y el presidente Paco Sotelo siguen, estaré encantado de continuar con ellos, porque son gente de fútbol”.

A Moreira, 18:30 horas.