El CD Velle agranda su historia al cumplir 50 años y 1000 partidos

Los exjugadores del Club Deportivo Velle, con varias de las camisetas utilizadas durante su historia, en el campo del Monte da Aira.

El Club Deportivo Velle, fundado en 1976, pasó el domingo a convertirse en el cuarto equipo que consigue alcanzar los 1.000 partidos en la máxima categoríad del fútbol provincial tras enfrentarse al Allariz en el campo Cid Carriega. Doble celebración para un histórico que cumple el medio siglo de vida.

En ese 1976 comenzó su historia y lo hizo participando en la Tercera Regional, donde dos campañas más tarde, como campeón de liga, alcanzaría el ascenso a Segunda, en la que permaneció tres temporadas, hasta llegar a la tan ansiada Primera Regional. Su debut se produjo el 5 de septiembre de 1982, cayendo por 3-2 ante el Parada Piñor, en un partido donde llegaron a mostrarse 10 amarillas. Esa tarde, saltaron al campo de A Chaira, el portero Quijada; Lemos, Feijóo, Manolo, Lolo, Chicho, Malvido, Quintas, Mario, Cofán y Juan. Luego entraron Alfredo y Estévez. Marcaron los goles Quintas y Malvido, que llegó a ser más tarde árbitro y cuyo nombre lleva el vestuario de los colegiados en el campo de Monte da Aira.

El equipo del Velle que disputó ante el Allariz el partido 1.000 del club en Primera Futgal. | Miguel Ángel

El nombre de su campo

El centenario de encuentros se iba a producir el 7 de abril de 1985, recibiendo al Vilamartín, registrándose un empate sin goles en el Campo das Flores, que posteriormente tomaría el nombre actual de Monte da Aira. En aquel alto solía juntarse la gente del pueblo a charlar y aprovechando el aire que corría para secar los garbanzos. De esta manera queda fijado el nombre para un campo el que algunos, todavía hoy, llaman Santa Marta.

En la década de los 80, los jugadores de entonces se referían al entrenador Claudio Añel como uno de los principales estandartes de aquellos proyectos.

En la campaña 1986-87 tuvo su primera oportunidad de ganar la Copa Diputacion, pero en la prórroga caía por 4-2 ante el Pabellón de Cándido Gómez, tras haber estado dos veces por delante en el marcador. Con el tiempo ese trofeo inundaría a las vitrinas del club.

El 27 de marzo de 1988 disputó su partido 200, superando al AD Vilamarín por 1-2, con tantos de Puig y Urbano. Ese día actuaron Carlos (Celso), Modesto, Celso, Michel, J. Ramón, Soto, Lorenzo, Temes (Mallador), Urbano, Meizoso (Carmona) y Puig.

En la temporada 90-91 llegaría a disputar su encuentro 300, el 28 de abril de 1991 y correspondiente a la jornada 35, perdiendo en casa ante el Viana por 0-1. Aquel equipo formó con Carlos, Emilio, Cuquejo, Míchel, San Francisco, Luis (Celso), Julio, Farruco, Pereira, Temes (Parrilla) y Prieto. Según la crónica de La Región, “un partido que no pasará a la historia”.

Afianzado en la categoría, se llegó a un 24 de octubre de 1993 donde visitando al Amoeiro, en A Penafita, caía en su partido número 400 por 2-1, luego de comenzar ganando con un tanto de Kiko y donde el fuerte viento se había convertido en el verdadero protagonista. Ese día participaron José, Pacheco (Ferro), Cuquejo, Parrilla, Marcos, David, Nespereira (Kiko II), Miguel, Kiko, Parente y Loren.

La primera de sus seis Copas

Nueve años después, los aficionados del cuadro blanco festejarían su primera Copa Diputación. De la mano de su técnico Juan Carlos Ríos, golearon por 3-0 al Celanova, con goles de Duchi, Xunqui y Torres. El entonces capitán, David Hermida, repitió la imagen levantando el trofeo en cinco ocasiones, todo un récord que hace cuatro años sería igualado por Dani Arbo, pero en tres clubes distintos.

En la siguiente temporada se quedó a las puertas de su primer ascenso a la Preferente, pero se quedó fuera por diferencia de goles con el Pabellón, donde la victoria ya se empezaba a computar con tres puntos.

Su ilusión no se vino abajo y al año siguiente logró dar el salto en una liga marcada por el potencial del Barco y acabando segundo, a cinco puntos de los valdeorreses.

En esa campaña se llegaron a los 500 encuentros. Fue el 6 de octubre de 1996, imponiéndose al Francelos por 0-2, con tantos de Mato y César. En esta ocasión jugaron Emilio, Tino (Martiñá), Carral, Torres, David (Marcos), César, Mato, Lorenzo (Miguel Ángel), Kiko, Pablo, Manel y Caldelas. Además, el cuadro de Juan Carlos Ríos lograba su segunda Copa Diputación, derrotando al Bentraces por 2-1, marcando Xunqui, en el último minuto de la prórroga, coronando así un doblete histórico.

Permaneció en la Preferente ocho temporadas, aunque, por otro lado, pasó a denominarse el “rey de copas”, al ganar otras dos de forma consecutiva. Goleó al Polígono y superó en una dramática prórroga al Ourense B, al que volvería a amargarle otra final de igual manera en la campaña 2002-2003. El partido 600 se jugó el 9 de octubre de 2005 y fue ante el Polígono (2-2). Formó con Adrián; Brais, Chicho, Rubén, Richard, Fran (Rodrigo), Casi, Quique (Carlos), Toni, Martiñá (Toño) y Germán (Viso). Casi y Toño anotaron las dianas.

Partido 700 y descenso

El Velle, por arrastres, volvió 27 años más tarde a caer a Segunda. En esa campaña se habían cumplido los 700 encuentros en la máxima categoría y se firmaron con una derrota por la mínima en Castro Caldelas, frente al Caldelao. Aquella tarde del 14 de septiembre de 2008 participaron Changui; Marcos Meixira, Óscar, Puga, Marcelo, Freire (Yago), Seo (Mauro), Ruben Cota, Joao (Rafael), Casi y Julio Pablo. Dos años se mantuvo en la categoría de plata, subiendo de la mano del técnico Peixe.

El Taboadela, entrenado por Rubén Domínguez, fue su rival en el choque 800. Era la última jornada de liga y se saldó con un nuevo pinchazo (2-0), donde los locales lograban la permanencia. Ese 19 de mayo de 2013, jugaron Rubén; Davizín, Roberto (Zaragoza), Luis, Vázquez, Cani (Dafonte), Fran ((Laso), Dani Bouzo, José Ramón (Rucho), Casi y Noel (Miguel). Precisamente fue la tercera presencia centenaria de Casi, como en los anteriores dos encuentros para la historia de club.

El cuadro del Monte da Aira quería seguir engrosando su historia de títulos, pero antes cumplir un nuevo reto, llegaría a los 900 partidos y para eso tuvo que esperar tres años. Fue entonces que, con una victoria ajustada sobre el Francelos, se quitó la espina de aquella caída en el encuentro 500 de dos décadas atrás. En aquella ocasión, tomaron parte David Viana; Roberto (Ferrote), Chivi (Carlos), Adrián Viana, Martín Caneiro, Casi (Pedro), Álvaro (Jiorgio), Guede, Fabio, Felipe (Dani Pérez y Efrén. El gol fue marcado por el juvenil Fabio, con un gran cabezazo.

Campeón y más ascensos

Ante de llegar a los mil partidos, logró el título que le faltaba en Primera. Fue su segundo regreso a la Preferente, en la que permaneció cuatro años. En dicha etapa levantó su sexta Copa Diputación, al vencer al Arnoia. Después llegaría su último ascenso a la Preferente, de la mano de Perfecto Rodríguez “Peluso” en un play off de infarto, y también la última final copera, en la que no pudo con el CD Barco.

El domingo, en Allariz, arrancó una nueva cuenta atrás para un CD Velle, que es historia del fútbol ourensano por cifras, títulos y constancia, pero también por la apuesta indiscutible por el fútbol de base con torneos como el Memorial Manolo Carrera.

Los protagonistas de los 1000

Chicho (partido 1): “Teníamos juergas muy buenas y merendola los viernes tras entrenar”

“Fue una temporada muy bonita en el equipo de mi pueblo e incluso había jugado antes en el Parada Piñor. La plantilla era fabulosa, teníamos juergas muy buenas y destacaría a jugadores como Malvido, Quintas, Lolo o el central Manolo. Los viernes , al acabar de entrenar, había merendola, incluso venía un hombre de Melias, llamado Real, a cortarnos la carne”.

Carlos (100): “Nuestro capitán, Manolo, nos invitaba a la bodega de su casa”

“Jugué 12 años en el club y eso lo llevo grabado en la mente. Éramos una gran piña, porque la gran mayoría éramos de Velle, siendo además una familia de buena armonía y unidos. Lo bueno de ese equipo era el conjunto. Todas las primas que ganábamos las juntaba el capitán, Manolo, que nos invitaba a la bodega de su casa y nunca faltaban las empanadas y los chorizos”.

Temes (200): “Debuté con 17 años, pero siempre se trabajó muy bien la cantera”

“Estaba a punto de cumplir los 17 años cuando jugué en sénior. Los entrenadores fueron Claudio Añel y Castro. En aquel equipo jugaban muchos juveniles que había subido Fuertes y es que en Velle siempre se trabajó bien la cantera, compensado con veteranos. Ante el Maceda íbamos 3-3 y tiré desde no sé dónde para marcar el 4-3. Su entrenador Diéguez no lo podía creer”.

Cuquejo (300): “Este club es de lo mejor que encontré en el fútbol en todos los sentidos”

“Nos enfrentamos a aquel Viana, que años después fue campeón y jugó la final de Copa. Jugué en juveniles y cinco años en Primera. Castro nos subía a Lorenzo, Parrilla, David y a mí. Realmente es de lo mejorcito que me encontré en el fútbol, en todos los sentidos, porque el Velle es una gran familia. Recuerdo a jugadores como Luis Malvido, Míchel, Carlos, Saavedra o Farruco”.

Parrilla (400): “El técnico Meiriño llegó a regalar cuatro coches al que tenía carnet”

“Varela me llevó a Velle, donde jugué en Liga Gallega y varios más en el sénior. El técnico, Meiriño, me marcó porque era muy innovador, de hecho todos sus entrenamientos eran con balón, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Él trabajaba en la Opel y en un entreno nos dijo que al que tenía carnet le regalaba un coche y apareció con cuatro de segunda mano”.

David Hermida (500): “Creo que fue de las mejores plantillas y donde más disfruté”

“Por supuesto que mi casa es Velle. Recuerdo aquel partido porque me habían cambiado, pero fue uno más, como otro cualquiera de liga. Sin ánimo de ofender a nadie creo que fue de las mejores plantillas del club, donde más disfruté. Torres, Mato, Añel, Carral, el portero José, Tino… Teníamos un buen entrenador, como Ríos, y un ambiente fenomenal”.

“Casi”(600): “Para atacar, si había charcos, elegíamos la portería de la entrada”

“Marqué, de cabeza, el gol del 1-1 ante el Polígono. Colgué las botas con 30 años, después de jugar desde los diez. Era un equipo muy competitivo, siempre buscando la victoria, y sobre todo siendo una gran familia, que son los valores que nos ha trasmitido el Velle. Para atacar, cuando el campo era de tierra y había charcos, siempre elegíamos la portería de la entrada”.

Marcos Meixeira (700): “Hay buen ambiente, son muy cercanos y con una gran cantera”

“Teníamos muy buen equipo, pero después de la destitución de Alfonso Ribao comenzamos a tener mala suerte, aunque destaco de Velle su buen ambiente, buena gente, campo e instalaciones. Aquella fue una temporada convulsa. Otro de los aspectos a destacar es la cercanía, son muy futboleros y con una de las canteras más grandes de Ourense, que seguirá creciendo”.

“Rucho” (800): “Jugar con aquellos a los que de niño iba a ver era un gran privilegio”

“Comencé jugando en cadetes y juveniles y aquel partido en Taboadela había sido mi segundo encuentro que disputaba en Primera Regional, siendo mis entrenadores Figo y Amancio. Era un chaval que acababa de salir de juveniles y siendo un niño iba con mi padre para verlos y con el paso del tiempo me coincidió jugar con ellos, que para mí era un privilegio”.

David Viana (900): “Era un equipo en formación, pero que tenía las ideas claras”

“Defendí su portería durante seis o siete temporadas y aquel era un equipazo bien compensado en todos los ámbitos, con jugadores de mucha calidad en la primera etapa de Rivo, un cuadro en formación, pero con las ideas claras. Los resultados se vieron al año siguiente, con el ascenso a Preferente. En Velle estás como en casa y pase lo que pase, todos a una”.