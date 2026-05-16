El Gobierno español dice que su operativo de repatriación ha sido un éxito. Varios ministros han alardeado del triunfo que ellos mismos se atribuyen, Incluso consideran, como la titular de Sanidad, Mónica García, que ha sido un ejemplo para el mundo la solución de la crisis. al conseguir que los posibles infectados de hantavirus en el crucero holandés hayan salido para sus países desde Tenerife. Hasta utilizan el agradecimiento del papa a los canarios por su generosidad en la recepción del buque, pero los ministros saben que los canarios han sido marginados en esta operación, que se ha hecho sin consultarles, sin su consentimiento y con sus protestas. Pero es igual.

El Gobierno español tuvo la voluntad política de que las operaciones se hicieran desde Tenerife, asumiendo en exclusiva el riesgo y la responsabilidad de las consecuencias. Creo que ese es el único éxito que se pueden atribuir.

Se puede analizar si el éxito ha consistido en que el “MV Hondius” fondeara en aguas españolas y atracara después en el puerto Granadilla de Arbona, en Tenerife. Es una operación que no tiene dificultad conocida. Que no se haya aproximado ninguna embarcación canaria al crucero durante las maniobras era más que esperado. Que no se haya podido acercar a la zona de desembarco ninguna persona ajena a la operación tampoco parece obstáculo para las fuerzas del orden. Que no se haya escapado ninguno de los pasajeros posibles contagiados tampoco parece una acción heroica. Que se dispusiera de trajes de protección y mascarillas para todos tampoco resulta una actuación meritoria, puesto que contaron con varios días para preparar tales accesorios. Que cada país haya mandado aviones a Tenerife para repatriar a sus ciudadanos es solo una cuestión de ordenación del tráfico aéreo, una actividad muy habitual en Canarias. Que los españoles hayan sido trasladados a Madrid, con todas las garantías, para ser encapsulados en el hospital militar Gómez Ulla, previsto para infecciones graves, es lo más natural de un sistema sanitario moderno.

Se puede pensar que el éxito ha estado en la curación de los enfermos o en la garantía de que no va a haber más contagiados entre los viajeros. No, no existe ninguna garantía de que se haya cortado todo contagio. Se están poniendo los medios por parte de profesionales muy cualificados, pero esto no se le puede atribuir a los ministros ni al Gobierno. Cada país que ha repatriado a sus enfermos es el responsable del éxito del tratamiento, de evitar más contagios y cortar la cadena, pero no se puede atribuir su éxito o fracaso a la Sanidad española, ni mucho menos a los ministros.

El Gobierno español tuvo la voluntad política de que las operaciones se hicieran desde Tenerife, asumiendo en exclusiva el riesgo y la responsabilidad de las consecuencias. Creo que ese es el único éxito que se pueden atribuir. Con ello parece que respondieron a una petición de la OMS, cuyo máximo responsable bien le ha pagado al presidente español, elogios, agradecimientos. Rueda de prensa conjunta. Es lo propio de un Gobierno más preocupado por Las cosechar éxitos internacionales que de solucionar los problemas de su país.

Rotos y descosidos | Las incógnitas andaluzas

María Jesús Montero. | Europa Press

Las elecciones que se celebran este domingo en Andalucía tienen una incógnita importante y otra trascendente. La expectación principal se centra en si el actual presidente candidato va a conseguir mayoría absoluta o no. No hay dudas sobre si ganará, si le puede superar otro partido o si le será imposible formar gobierno, ya que, con mayoría absoluta o no, podrá gobernar.

La incógnita trascendente es el resultado de la candidata María Jesús Montero. Se espera despejar la duda de si la todopoderosa socialista va a conseguir peores resultados que sus antecesores o si logrará algún incremento, por mínimo que sea. Es trascendente porque afectará a Pedro Sánchez. Será la confirmación de que no cuenta con respaldo social para mantenerse ni para internar otro Gobierno frentista, como aspira. Existe un consenso general sobre que María Jesús Montero no es la candidata idónea, ni el perfil más adecuado, ni está libre de sospechas sobre sus acciones de gobierno. Es una candidata para perder.

Peri si Montero consigue superar resultados anteriores, el alivio socialista será muy grande. No se podrá calificar sólo de balón de oxígeno, sino que estarían ante un auténtico ventilador mecánico para mantenerse vivos algún tiempo más. Quizás hasta que Oscar López tenga que enfrentarse a Ayuso en las elecciones madrileñas.