Tranquilos coruñeses, que la nube tóxica va para Ferrol". La frase de Francisco Vázquez pronunciada en diciembre de 1992, con el petrolero Mar Egeo ardiendo en los bajos de la Torre de Hércules y 80.000 toneladas de crudo en la panza, iluminó camisetas, el meme de aquella época. Años después y todavía alcalde, puntualizó el contexto en una entrevista con el chófer de anécdotas. El entrecomillado es de memoria: "Estaba hablando con el rey, no domino la terminología marítima y para explicar la situación, dije: 'Tranquilo, su majestad, la nube va para Ferrol". Y se viralizó.

Hoy el crucero Ambition, con un brote de gastroenteritis por norovirus y casi 1.700 pasajeros a bordo, no va para Ferrol, donde hasta el jueves tenía previsto hacer escala; a las diez y media de la mañana atraca en el muelle de Trasatlánticos de A Coruña, donde no se esperaba, y permanecerá hasta que a las ocho zarpe hacia Gijón para terminar en Bilbao la singladura que comenzó en las Islas Británicas.

El dispositivo de coordinación decidió que Sanidad Exterior no decidirá hasta que el crucero amarre si permite al pasaje jarrearse al sol en las terrazas de la Marina o lo castiga contra las galerías en cubierta. Esperarán a ver si el crucero pasa de largo, más allá de Ferrol, donde el problema sólo cambiaría de ría; o a examinar la evolución de los 30 casos de gastroenteritis confirmados por la consignataria del buque en una reunión en la Delegación del Gobierno con representantes de Xunta, Concello, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y otras fuerzas de seguridad. Mucho técnico por una diarrea, pensará el desconfiado. Tras detectarse el brote en Burdeos las autoridades francesas levantaron el confinamiento y sólo los afectados tuvieron que aislarse. El muerto fue por los 92 años.

El dispositivo de coordinación decidió que Sanidad Exterior no decidirá hasta que el crucero amarre si permite al pasaje jarrearse al sol en las terrazas de la Marina o lo castiga contra las galerías en cubierta.

Horas antes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pedía al ministerio estar informado a pesar de la competencia de Sanidad Exterior, pero en vez de hacer un 'Clavijo' recordó que se trata un virus frecuente en fiestas o colegios. "Yo no noto preocupación, en el partido del Leyma Coruña contra el Menorca la gente bromeaba con que el crucero fuese para Ferrol y la reacción del alcalde", comenta el comercial de bebidas espirituosas. Hoy atraca en A Coruña.