El Ontime no quiere fallar

El Ontime repite en casa y esta vez no quiere fallar. La penúltima jornada de la primera vuelta en la Primera División de fútbol sala femenino depara para las ourensanas un nuevo duelo autonómico, el que dispute desde las 17:00 horas en la central de Os Remedios ante un Burela que ocupa plaza de descenso y que acumula cuatro derrotas ligueras consecutivas.

No quiere ni puede fallar el conjunto de Carlos Navarro ni esta ni la próxima jornada, en la que se mide a los dos últimos clasificados, máxime teniendo en cuenta lo que le vendrá después en el inicio de la segunda vuelta. “Hay que sacar los puntos, estos y los de Chiloeches son obligatorios, ya que después toca Futsi, Melilla y demás. Estamos en disposición de hacerlo y en condiciones normales tendríamos que sacarlos, pero habrá que trabajarlos”, afirma un Navarro que está “tocado” por un proceso vírico. El técnico valenciano es la gran duda para el partido de esta tarde, ya que ayer dirigió el entrenamiento su segundo, Juan Díaz.

Pese a la derrota del Día de Reyes ante el Poio, Navarro reconoce que “el equipo está en un buen momento. Ante el Poio estuvimos muy bien hasta el 2-2. Lograr ese empate nos costó muchísimo y justo en la siguiente jugada encajamos el 2-3 en una jugada muy desgraciada en un despeje de Melli. Ese gol nos hizo daño y después terminamos perdiendo”.

A pesar de la sensación de no poder fallar, Carlos Navarro no se fía del partido de esta tarde. “En este tipo de partidos, si te despistas te la puedes pegar. Burela está abajo, pero tanto a Poio como a Castro les costó ganar allí”. Una cita, pues, en la que debe verse al Ontime más serio.

Ana Rivera es la única duda para el Ontime. Continúa con molestias en el pie y tal vez sea el momento para que termine de curarlo. Su presencia no es segura.

Os Remedios, 17:00 horas.

Teldeportivo y San José son los rivales

Se terminó el parón navideño en la Segunda División femenina y lo hace para vivir la última jornada de la primera vuelta. El líder Estrela Cortegada recibe al Teldeportivo en el Marta Míguez a las 11:30 horas, mientras que el Ourense Ontime “B” hace lo propio desde las 19:30 horas al Colegio San José en un duelo directo por la permanencia.

En O Ribeiro, el líder Estrela Cortegada espera al Teldeportivo, un ex Primera que después de una irregular primera vuelta está en tierra de nadie, octavo con 19 puntos, 20 menos que el equipo de Manu Cossío. Las de Cortegada buscan cerrar esta primera mitad de curso con un nuevo triunfo en una vuelta casi perfecta.

Marta Míguez, 11:30.

También juega en casa el Ontime “B”, en una final por la permanencia. Cara a cara el antepenúltimo y el penúltimo del grupo, ambos con cuatro puntos. Las de Vanessa Barberá cerraron el año con mejores sensaciones que las extremeñas y deben corroborarlo sumando tres puntos que le permitan escalar puestos en la tabla.

Os Remedios, 19:30 horas.