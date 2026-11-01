DURA DERROTA
El Ontime, sin opción ante el Futsi (9-4)
DURA DERROTA
El Ourense Ontime visitaba tierras madrileñas con la intención de plantar cara al vigente campeón liguero, un Futsi Atlético Navalcarnero que no tardó en hacerse con el control del encuentro.
Pese a las intervenciones de la guardameta visitante, el Futsi conseguía abrir el marcador por mediación de Irene Córdoba, que culminaba una acción ofensiva tras recibir un pase de María Sanz (1-0). Luego llegaron dos minutos para olvidar de las ourensanas en las que encajaron tres goles y dejaron el partido sentenciado (4-0).
Melli recortó distancias, pero en la siguente jugada, Laura Cordero hizo el 5-1. Tras el paso por los vestuarios, el Ourense Ontime buscó una reacción y Alice conseguía recortar distancias con una precisa vaselina ante Bea Parrón. Sin embargo, la respuesta local no se hizo esperar. Rocío aprovechaba una recuperación de Ari para devolver la tranquilidad al conjunto rojiblanco (6-2).
A partir de ahí, las de Manu Cossío empezaron con el juego de cinco y continuaron cayeron los goles para un 9-4 final en Navalcarnero.
Futsi Atlético:
Ana Etayo; Laura Córdoba, Irene Córdoba, María Sanz y Ari -quinteto inicial-. También jugaron Ju Delgado, Luchi, Riscos, Rocío, Marian y Bea Parrón (segunda portera).
Ourense Ontime:
Uxía; Ju Pedreira, Alice, Melli y Cata -quinteto inicial-. También jugaron Ana Rivera, Anita Pino, Raquelilla, Marta Figueiredo y Carla Ayensa.
Goles:
1-0, min.11, Irene Córdoba; 2-0, min.14, Luchi; 3-0, min.15, Marian; 4-0, min.16, Riscos; 4-1, min.16, Melli; 5-1, min.17, Laura Córdoba; 5-2, min.23, Alice; 6-2, min.23, Rocío; 6-3, min.25, Cata; 7-3, min.26, Irene Córdoba 7-4, min.27, Melli; 8-4, min.34, María Sanz; 9-4, min.37, Bea Parrón.
Árbitro:
Melanie Rodríguez y Luis Sánchez.
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