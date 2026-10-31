Jácome, y su falta de respeto al Cementerio Municipal

Escribo estas líneas después de ver con incredulidad e indignación, como el Sr. Alcalde Gonzalo Pérez Jácome sale en las noticias de LaSexta, viendo cómo lleva a cabo un vídeo promocional de Halloween en el Cementerio de San Francisco… a mayor gloria de su ego. Actuación en la que el Sr. Jácome muestra un absoluto desprecio a los difuntos que allí descansan, y por ende a sus familiares. Entre ellos… mi padre, mi madre, mis abuelos y más gente de mi familia.

Gente que, como en el caso de mi padre, formó parte de la Asociación de Amigos del Cementerio de San Francisco; que lucharon judicialmente por impedir el “pelotazo urbanístico” que pretendía el ex-alcalde Manuel Cabezas en los terrenos del Cementerio Municipal. Asociación que, después de mucho luchar, logró que el Cementerio de San Francisco fuera declarado bien de interés cultural (BIC) el 11 de febrero de 2000. Así que, la “performance” del Sr. Jácome en el cementerio ES DE UNA FALTA DE RESPETO pocas veces vista en esta ciudad.

Me voy a abstener de hacer calificativos por respeto a mi padre (Manuel Gil, Tito para los amigos) y a su impecable forma de ser; que mantuvo toda su vida y durante sus 40 años trabajando en la oficina central de Banesto en Ourense. Pero si le voy a decir que, para toda la gente que allí descansa en paz, es usted Sr. Jácome... un completo impresentable.

A los muertos hay que dejarlos descansar en paz… SIEMPRE! Incluso si uno es ateo... o no va a misa.

P.D.: Eso sí, para mantener las instalaciones del Cementerio Municipal correctamente, para eso no hay dinero. Que la fuente de piedra de la parte alta llevaba rota y a punto de caer más de dos años... e imagino que seguirá en el mismo estado.

David Gil Nieto(Ourense)