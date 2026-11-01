Cuenta la historia que, desde el momento que Alfonso II se aventura a realizar su peregrinación hasta Santiago de Compostela, miles de fieles a lo largo del mundo deciden seguir antiguas calzadas romanas para caminar y honrar al Apóstol en su lugar de reposo eterno. La Vía de la Plata es la única que atraviesa el país de sur a norte; en su Camino Mozárabe pasa por cuatro ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: Sevilla, Mérida, Salamanca y Santiago de Compostela. Y a destacar que el Camino Mozárabe visita otros lugares muy atractivos como Ourense, Zamora o Puebla de Sanabria, donde arte, arquitectura, patrimonio, naturaleza son dignos de contemplar. Y, también, tengamos presente que en el Camino de Santiago, en todas sus formas, con más de mil años de historia, delimitar los orígenes precisos de cada una de sus rutas es dificilísimo o imposible; los peregrinos han ido abriendo caminos para salvar dificultades, todo con tal de llegar a la tumba del Apóstol.

¡Pues sí! En ese afán de llegar a Santiago se abrieron caminos, que ahora se les pasa a denominar “itinerarios históricos de peregrinación”, por diferentes ayuntamientos y que, por parte de determinadas “fuerzas vivas” de esos consistorios, tratan de aprovechar su posible potencial, ya sea turístico, patrimonial o económico, para impulsar y financiar su reconocimiento como Caminos de Santiago. Pero estos “itinerarios históricos de peregrinación”, ¿realmente reforzarían la promoción del Camino, cuando hemos dicho que es imposible delimitar los orígenes precisos de cada una de sus rutas? De lo que no dudamos es que la música suena bien y es apetecible.

En cualquier caso, Santiago nos proteja, como protector por excelencia de los que recorren el Camino y de todos los viajeros en general

Soy de la opinión de que no todo indicio xacobeo permite cualificar una ruta como Camino de Santiago. Es decir, poner en valor estos recorridos no es suficiente -ni mucho menos obligación- para convertirlos en Caminos de Santiago. De hecho la Lei 5, do Patrimonio Cultural de Galicia, en el artículo 73 define los Caminos como “rutas documentales recoñecidas, dos que poida testemuñarse o seu uso como rutas de peregrinación de longo percorrido e que, ademais, estruturaron, conformaron e caracterizaron o territorio que atravesan”.

En el pleno de septiembre en la Diputación de Ourense, el Grupo Provincial Socialista presentó una iniciativa con el objetivo de impulsar los “itinerarios históricos xacobeos” no reconocidos en la provincia de Ourense. A lo que dimos como respuesta: 1) No todo indicio xacobeo permite calificar una ruta como Camino de Santiago. 2) Poner en valor estos recursos no obliga a convertirlos en Caminos de Santiago. 3) La declaración de un Camino lleva consigo un recorrido largo, regido por cuestiones meramente técnicas, que deben estar acompañadas por informes científicos. 4) El CSIC-Instituto de Estudos Galegos, órgano competente en la materia, viene de analizar la posibilidad de reconocer ocho caminos, entre los que está el de San Rosendo, Geira, Miñoto-Ribeiro, etc. Y la conclusión, hasta ahora, es que no tienen requisitos para ser Camino de Santiago. 5) La Xunta creará -está a exposición pública- una nueva figura: los “itinerarios culturales de interés autonómico”, para reconocer rutas que, sin contar con los criterios exigidos para ser Camino de Santiago, reúnen requisitos necesarios para contar con una especial atención por parte de las Administraciones.

Lo expuesto es coincidente con la opinión del historiador, peregrino y conocedor del Camino, Manuel Garrido: “Unha cuestión vital é non inventarse Camiños de Santiago, xa hai de máis”. Otra cosa son los trazados de especial relevancia para la difusión y promoción de nuestra cultura e identidad en todo el territorio. Creo oportuno la aclaración y posición para no llevarse a engaño; sobre todo en estos momentos, donde la expectativa ante el Xacobeo del próximo año 2027 genera la idea de hacer el Camino y caminar por itinerarios xacobeos. En cualquier caso, Santiago nos proteja, como protector por excelencia de los que recorren el Camino y de todos los viajeros en general. ¡Tiene mucho que proteger!, cuando “Ourense es un referente en rutas de senderismo” (La Región).