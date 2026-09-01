La física de lo intangible

La explosión de los sentidos será el capítulo final de nuestra travesía por el contrato que nos vincula a esta realidad efímera. Un origen, un destino; y, entre ambos, millones de imágenes y recuerdos que, sin ocupar espacio ni tener peso específico, formaron parte de moléculas y átomos abstractos que moldearon nuestra conciencia finita.

Deambular por el cosmos a velocidades vertiginosas, sin tan siquiera vislumbrar el destino, resulta intrigante e inconcebible. Me resulta reconfortante contemplar el infinito: me proporciona calma e impulso para continuar.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte (Albacete)