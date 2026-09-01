La física de lo intangible
La física de lo intangible
La explosión de los sentidos será el capítulo final de nuestra travesía por el contrato que nos vincula a esta realidad efímera. Un origen, un destino; y, entre ambos, millones de imágenes y recuerdos que, sin ocupar espacio ni tener peso específico, formaron parte de moléculas y átomos abstractos que moldearon nuestra conciencia finita.
Deambular por el cosmos a velocidades vertiginosas, sin tan siquiera vislumbrar el destino, resulta intrigante e inconcebible. Me resulta reconfortante contemplar el infinito: me proporciona calma e impulso para continuar.
Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte (Albacete)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
TÍA MANUELA
Seguimos agardando
MORRIÑA.COM
Discurso imaginario
HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL
Un recuerdo de aquel restaurante del Auria
Lo último
¡Tocomocho político!
FÚTBOL SALA FEMENINO
Un Ontime realista y ambicioso
Paletilla