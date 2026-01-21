El Ontime sonríe en una primera vuelta de notable

Ju Pedreira y Chiky con la capitana Marta, antes de comenzar un partido en Os Remedios.

El partido en Chiloeches cerró la primera vuelta en la élite del futsal femenino nacional para un Ontime que sonríe. El conjunto ourensano, en su mejor momento de la temporada y en clara línea ascendente, marcha séptimo con 22 puntos, con diez de ventaja sobre el descenso, el objetivo prioritario y a nueve del top-4, la zona de play off, un sueño que tampoco conviene dejar de lado, por si alguien falla.

Olvidado está un flojo inicio de curso que le costaron cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas que le mantuvieron en descenso prácticamente los dos primeros meses de competición. Desde la reanudación del campeonato tras el Mundial de Filipinas, las de Carlos Navarro acumulan cuatro victorias, un empate y una sola derrota que le han permitido abrir sobre el descenso un hueco que parece definitivo. La eliminación de la Copa de la Reina y el mal comienzo dejan la nota final de esta primera mitad de curso en el notable.

Carlos Navarro está de acuerdo con esta calificación. “Sin perder de vista el objetivo inicial, una salvación tranquila y viendo que el equipo está instalado en mitad de tabla y mirando con tranquilidad la zona baja, un notable es nuestra nota”.

“Superamos las dudas del inicio y gestionamos bien el parón del Mundial”, afirma Navarro

Analiza el técnico valenciano del Ontime que “teníamos un inicio de calendario perverso, visitando a dos recién ascendidos. Además, tuvimos una pretemporada rara, en la que nos faltó algún amistoso más. La derrota de Esplugues fue la más dolorosa, porque estábamos ganando 0-2 en la segunda parte. Empezamos con dudas, pero aguantamos y estamos séptimas, un puesto real, es la zona que nos toca. A partir de aquí, ya veremos si somos capaces de dar un paso más”.

Carlos Navarro reconoce que lo peor en este tramo de liga ha sido “el inicio con dudas”, a lo que contrapone como lo más positivo “la evolución del equipo. Superamos aquellas dudas y además hemos logrado gestionar a la perfección el parón por el Mundial”.

El sábado arranca una segunda vuelta con un estreno de aúpa para el Ontime, primero Melilla y después Futsi, en el que habrá una semana de descanso (31 de enero) y un pequeño parón por otra cita internacional, el Europeo, aunque este más corto, solo desde el 7 al 28 de marzo. Navarro reconoce que “será muy difícil mantener mucho tiempo este nivel. Espero seguir dando pasos adelante, aunque también habrá alguno atrás, si bien espero que estar cerca”.

El éxito del equipo está siendo el grupo, aunque Navarro no esconde el “sensacional estado de forma de Melli, con actuaciones impresionantes. Está haciendo méritos para ir a la selección”.

Las lesiones se están portando bien con el equipo, por lo que el Ontime tratará de seguir sonriendo.