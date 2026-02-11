Lecturas y más lecturas en esta humedad que cala

Le oí a eruditos que después de Rosalía, Valle Inclán, la condesa Pardo Bazán o Valente nadie compararse podría con estos monstruos de nuestra literatura. Uno no puede ser calificador; otros habrá, distinguidos, que lo hagan. A propósito de lo esbozado ando ahora alternado, como mi costumbre es, en lecturas varias entre las que los “Pazos de Ulloa”, que quien mejor pudiera describillos sino la que en ellos habitó, boda en el Pazo de Meirás hizo y morada en otros. En los Pazos de Ulloa, la trama da , con un marqués, sin título, poseedor de decadente pazo, apasionado por la caza, a amoríos con su criada, con un mayordomo torvo, un hijo ilegítimo y un capellán administrador. Con este coctel se entretiene uno y se introduce en lo que fue la nobleza gallega de esos XVIII, XIX y XX. A pesar del tiempo, una novela más que entretenida, que refleja lo que era la sociedad galaica. Vale la pena perderse entre estas páginas, que acaso de más provecho que gastarlo en tantas mediocres lecturas.

Cambiando de continente, por Uruguay, Eduardo Galeano escenario de sus pensamientos hizo en el “Libro de los Abrazos”, una amena descripción, por demás poética, de breves cuentos donde el autor, reflexiona sobre una humanidad que deshumaniza al hombre y humaniza al perro. Y uno, la verdad, al ver hasta a los perros liados en mantitas portado en sillas de bebés, no sabe qué pensar de esa deshumanización; pero esto hace reflexionar o debería a aquellos que acompañados de perro o perrazo prefieren a su mascota a cualquier humano que su espacio invada, de tal modo que si mordidos por el can, antepondrán siempre el animal al congénere.

Una exhaustiva descripción del modo de vivir, los palacios, las casas, las tabernas, los mercados…que llevaron a este sobrino Alberto Viso Outeiriño a viajes continuos a esa Inglaterra donde es ponente en la materia en varias universidades del país

El Último Maqui, es ese amena y novelada biografía de Juan Carlos Alonso sobre Mario de Langullo que fue uno de esos fuxidos capaz de burlar en recónditos escondrijos a la misma guardia Civil durante dos décadas, en las que en su debe habrán de colgársele unos cuantos homicidios, que le dejan solamente con el aura de afamado escapista más que guerrilleiro, aunque las causas que lo moviesen fuesen las de ver a un padre “paseado” y arrojado al abismo desde Ponte Bibei y a una madre que de tales palizas de sanguinarios falangistas, reventado el hígado, moribunda días después. Esto marca cuando entre tantos delatores del “orden” algún cura hubo por él matado. El libro sobre las andanzas de Mario de Langullo, presentado en el Foro La Región, describe la sociedad rural de aquella primera mitad del siglo XX. A Mario nunca lo atraparon; se llegó a decir que formaba parte de una partida guerrillera atrincherada a principios de los 50 en una casa del barrio de San Francisco, que varios días resistió los morterazos de los militares y la fusilería de la guardia Civil.

Me hallo en la presentación de un libro del que autor un sobrino: “La Ceguera de Dios,” en la librería Nobel, donde medio centenar de entre amigos y familia. Sin que se note la predilección por la consanguinidad, metido a medias en el libro encuentro que está muy documentado en la Inglaterra de los Tudor, en hostilidad continua con España, donde el maestro de espías isabelino, el torvo Walsingham, cazaba, torturaba y asesinaba a católicos que se empeñaban para que el culto a la iglesia papal no despareciese de la Isla por la pujanza de la nacional anglicana, desde el cisma de Enrique VIII del papado. Una exhaustiva descripción del modo de vivir, los palacios, las casas, las tabernas, los mercados…que llevaron a este sobrino Alberto Viso Outeiriño a viajes continuos a esa Inglaterra donde es ponente en la materia en varias universidades del país, Cambridge incluida, donde este profesor y licenciado en Filología inglesa con frecuencia se desenvuelve.

Y entre latines y una “History of Rome” para practicar algo de mi deficiente inglés, paso estos lluviosos días. La Roma de reyes, república de cónsules, tiranías, dictaduras, imperio y caída es abordada como un relato de fechas, sucesos y localizaciones. Una inmortalidad de siglos y una extensión territorial superada por el imperio de Alejandro Magno, solo que el primero labrado en muchos siglos, y el helenístico, en unos años.