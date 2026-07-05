La ourensana Inés Sotelo lidera en el Campeonato de Europa sub-20 (77-69)

La selección española sub-20 sumó su segunda victoria en la fase de grupos del Campeonato de Europa sub-20 que se disputa en Lituania y aseguró, con una jornada de antelación, la primera plaza de cara a los cruces que arrancarán el miércoles. Antes se medirá a Croacia y conocerá su rival, que podría ser Suecia.

Por segundo partido consecutivo la selección de Rubén Burgos se abonó al sufrimiento y esta vez tuvo que recurrir a la prórroga para derrotar a las anfitrionas. De nuevo con la ourensana Inés Sotelo como pieza fundamental. La pívot fue la jugadora más valorada de España (19) y terminó con unos sensacionales 12 puntos y 12 rebotes.

Otra vez España llegó a remolque a los minutos finales y ahí los tiros libres fueron el recurso para los dos equipos, aunque siempre con Sotelo rescatando rebotes ofensivos que fueron fundamentales para forzar el tiempo extra. Ahí España sí fue mejor desde el inicio y, con una canasta de la ourensana, sentenció sin agobios (75-69).

Hoy día de descanso y mañana final de la primera fase ante Croacia (14:30 horas, FIBAtv) para una selección española que busca repetir título continental y Sotelo seguir sumando medallas a su imponente palmarés.