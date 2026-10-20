La ourensana Inés Sotelo, en la lista de Premios Deporte Galego

Los Premios Deporte Galego 2025 reconocerán una veintena de personas y entidades del ámbito deportivo de Galicia en 18 categorías diferentes. Y Ourense está presente en una lista que dio a conocer la Xunta de Galicia. La jugadora de baloncesto Inés Sotelo Míguez, de 20 años, verá reconocida su progresión recibiendo el galardón a mejor deportista revelación. Si este verano se colgaba una medalla de bronce en el Europeo sub-20, el pasado curso consiguió un bronce en el Mundial sub-19 y fue campeona continental sub-20, resultados que tenido en cuenta el jurado para su decisión.

Sotelo cruzó el charco para jugar en la NCAA estadounidense, primero en la Universidad de Michigan State y, este curso, en la californiana Stanford, a la que se incorporó tras finalizar sus vacaciones estivales. Con las categorías inferiores de España cerró una etapa marcada por los éxitos y los podios.

La Xunta impulsa estos galardones concedidos a personas deportistas, equipos, entidades y profesionales más destacados del deporte gallego durante el pasado año 2025. Esta edición cuenta con 18 categorías que abarcan diferentes ámbitos de la actividad deportiva, desde los resultados de alto nivel hasta la promoción del deporte de base, la inclusión y el fomento de la actividad física y de los hábitos de vida activa. Distinguirán a la atleta Ana Peleteiro como mejor deportista en categoría femenina y al piragüista Jaime Duro en la masculina.

En cuanto a los mejores deportistas con discapacidad en la categoría femenina el galardón recaerá en la triatleta Susana Rodríguez Gacio y en la masculina en el piragüista Nicolás Martínez. Además, el equipo genuine del Racing Club Villalbés recibirá la distinción como equipo de deportistas con discapacidad.

Las personas y entidades galardonadas recibirán el reconocimiento durante la gala de entrega de premios, que se celebrará el 29 de octubre en Lugo, siendo una de las fiestas del deporte gallego.