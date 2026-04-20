La ourensana Raquelilla sigue dos años y sueña “ganar títulos”

El Ontime no pierde el tiempo y continúa apuntalando la plantilla del próximo curso. Las cosas están marchando bien en este tramo más reciente de la temporada y por ello la renovación de sus jugadoras franquicia está siendo el primer paso. La última en firmar, por el momento, es Raquelilla. La ala alicantina, que llegó al conjunto ourensano hace tres años procedente del Alcantarilla, seguirá dos campañas más y lo hace porque quiere alcanzar cotas más altas, por eso sueña con “ganar títulos”.

Raquelilla, que está “muy contenta” por su renovación en un equipo en el que cada día que pasa se siente más protagonista, hace balance personal de estos tres años reconociendo que “mi primer año aquí fue el más complicado, me costó, porque era la primera vez que estaba fuera de casa”. Pero con el paso del tiempo, la cosa mejoró, ya que “la plantilla cambió muy poco y el segundo año ya fue mejor”. En todo caso, reconoce que la que está a punto de cerrarse “es mi mejor temporada con el Ontime. Me estoy encontrando muy bien y dentro del buen tono de casi toda la temporada, creo que en estos últimos partidos todavía estoy mejor. Hasta metí gol en cuatro partidos seguidos”.

La joven jugadora tiene claros cuáles son su mejor y el peor momento en esta etapa con el cuadro ourensano. Así, señala que “nunca había logrado puntuar en la cancha de Futsi y este año empatamos, aunque también me quedo con el hecho de que este año estamos siendo capaces de competir ante cualquiera, incluido el Melilla y alguno de esos partidos que ganas en los últimos segundos. El momento más complicado, en lo colectivo fue lo que tuvimos que trabajar para lograr la permanencia el año pasado y en lo personal, los cerca de cuatro meses que me perdí en ese 2025 por una lesión que finalmente no supimos muy bien cuál era. Ahora, por suerte, está todo olvidado”.

Raquelilla mira al futuro y tiene claro que seguir en el Ontime es “una gran opción” porque “podemos conseguir cosas muy importantes con este equipo”. Esta temporada empezaron mal y eso les costó no estar ahora luchando por entrar en el play off. “Tenemos equipo para estar con las mejores, pero nos dejamos demasiados puntos en el arranque. La próxima temporada tenemos que mostrar este nivel desde el principio, porque quiero repetir en la Final a 8 de la Copa de la Reina, luchar por el título en la Copa Galicia y estar en el play off de la liga”.

Para lo que queda de temporada, la jugadora se pone como meta “alcanzar el quinto puesto”, que el Ontime se está jugando con Castro y Alcorcón, aunque tiene claro que “finalicemos quintas, sextas o séptimas tenemos que estar contentas con el trabajo realizado”.

Con la renovación de Raquelilla son ya cinco las jugadoras que muestran su confianza al siguiente proyecto del Ontime en la Primera femenina. Con anterioridad lo habían hecho las “Mellis” (María de los Ángeles y Ana María Pino) así como las porteras Ana Romero y Uxía Rodríguez. Habrá más.