Las ourensanas Raquel Carrera y Paula Ginzo, presentes con la selección española de baloncesto

Las ourensanas Raquel Carrera y Paula Ginzo están en la lista de la selección española para preparar el Campeonato del Mundo. El seleccionador español, Miguel Méndez, anunció la lista de 21 jugadoras convocadas para una cita que se celebrará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín, una lista en la que destaca el regreso de Alba Torrens y la inclusión de todas las jugadoras en la WNBA, entre ellas Carrera. La temporada de la liga norteamericana no terminará hasta el 31 de agosto, por lo que ninguna de ellas podrá empezar a trabajar en el inicio de la concentración, el 4 de agosto en Madrid.

Méndez, que comenzará la concentración con 16 efectivos, deberá reducir la lista hasta 12 para afrontar la cita mundialista, en la que la subcampeona de Europa está encuadrada en el Grupo A junto a la anfitriona Alemania -con la que debutará el 4 de septiembre-, Mali y Japón. El primer puesto garantiza un cruce más favorable en cuartos y, sobre todo, evitar jugar una eliminatoria previa.

En la gira “Volvemos a soñar”, preparatoria para el Mundial, España disputará seis encuentros en los que se enfrentará con Alemania y Mali, rivales también en la fase de grupos, Bélgica, China y Nigeria. El equipo vivirá su primer partido el 15 de agosto contra Alemania en Ludwigsburg (19.00 horas).

El 21 al 23 de agosto disputará en Tenerife un triangular contra Nigeria (viernes 21, 21.00 hora peninsular española) y Bélgica (domingo 23, 21.00). Cerrará su preparación en Zaragoza contra Mali y China, el 29 y 30 de agosto respectivamente, a las 20.00 horas.