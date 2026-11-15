El Ourense CF busca redimirse en San Lázaro

El Ourense CF afronta esta tarde de domingo un nuevo derbi, esta vez visitando Santiago para, desde las 17,00 horas, enfrentarse al Compostela en el campo Vero Boquete de San Lázaro. Un partido al que ambos equipos llegan en dinámicas muy diferentes. Los santiagueses en racha, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, y los azulones, aunque sin problemas en la clasificación, con las dudas que dejó la última derrota ante el Portugalete.

En el aspecto deportivo, los ourensanos tienen la baja del delantero Íker Punzano y la duda de Iván Amandi, mientras que el Compostela, con la vuelta de Armental, tiene a todo el plantel disponible.

Jorge Cuesta, técnico del Ourense CF, lo tiene claro: “Los derbis son partidos un poco especiales y que suelen estar bastante cerrados. Creo que, salvo el tramo final del último partido en líneas generales, estamos compitiendo en todos los partidos y vamos a hacerlo en este también”.

Y habla del rival: “Le costó un poco arrancar, pero ahora parece que ahora con las victorias han encontrado esa confianza. Tiene una buena plantilla casi con posiciones dobladas que le permite cambiar mucho los jugadores y también tener profundidad en el banquillo para cambiar los partidos. Con espacios es profundo y ataca la portería contraria, pero también al jugar tan abierto se les puede contratacar y hacer ocasiones y jugarles de tú a tú para poder llevarnos la victoria”.