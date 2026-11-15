O mito da folga geral

Uma vez terminada a folga geral promovida pelo próprio Governo -que teve resultados bastante modestos-, resta o debate sobre para que serviu uma paralisação destas características. No que diz respeito às reivindicações de um melhor acesso à vivenda para os jovens, ou para todos aqueles que exigem uma morada acessível, não parece que um protesto destas características possa servir para que, de repente, surjam as centenas de milhares de vivendas que seriam necessárias. É verdade que determinadas medidas políticas poderiam fazer com que muitas vivendas vazias , que agora não estão disponíveis, voltassem a ser colocadas no mercado, mas os organizadores da mobilização não parecem ter em conta que muitas dessas habitações se encontram na Espanha despovoada, e que as que se encontram nas cidades mais procuradas não seriam, de forma alguma, suficientes para satisfazer uma procura que parece não ter fim. Além disso, as propostas políticas que têm sido avançadas nesta mobilização, caso fossem implementadas, não só não aumentariam o número de vivendas no mercado como o reduziriam substancialmente, tal como se está a verificar nas semanas em que estão em vigor os decretos aprovados, já na reta final, por este governo.

Então, para que serviu a folga? A resposta só pode ser que serviu como ferramenta de campanha eleitoral, mas sem garantias de que resulte bem"

A folga pode ter muitas funções, mas entre elas não está a de contribuir para a produção do cimento ou dos materais necessários para construir todos os edifícios necessários para poder acolher todos aqueles que procuram um lugar onde viver, e muito menos para o fazer de forma barata e acessível. Para tal, seria necessário disponibilizar terrenos, facilitar a concessão de licenças e eliminar as regulamentações e os impostos que encarecem a construção. Propõe-se regular os preços ou mesmo expropriar os fundos de investimento imobiliário, mas isso poderia resolver apenas em parte os problemas atuais, à custa de os agravar a médio prazo, pois caberia perguntar quem construiria ou alugaria nessas condições. Já para não falar de outras reivindicações, como o aumento dos salários ou o controlo dos preços dos alimentos e dos combustíveis, pois, no primeiro caso, isso não depende da ação política, uma vez que o valor dos salários é determinado, em última instância, pela produtividade; e, no segundo caso, estes aumentos de preços só podem ser alterados pelas políticas do Banco Central Europeu, ou pelo fim das guerras na Ucrânia e no Irão, algo que não depende do governo espanhol. O governo poderia reduzir alguns impostos, mas teria de explicar quais as partidas que iria cortar, ou controlar os preços por decreto, o que provocaria a escassez nos mercados, e acabaria por fazer subir novamente os preços e distorcer a produção, como se sabe desde que Diocleciano tentou controlar os preços na Roma Antiga.

Então, para que serviu a folga? A resposta só pode ser que serviu como ferramenta de campanha eleitoral, mas sem garantias de que resulte bem. É uma arma eleitoral muito arriscada, porque antecipa que a esquerda não será capaz de refazer a maioria governamental, e antecipa-se aos resultados previsíveis com uma folga preventiva. Esta serviria para mobilizar as bases sociais da esquerda e conseguir que, pelo menos, estas vão votar, mas incorrendo no absurdo de se manifestarem contra alguém que ainda não teve oportunidade de implementar medidas. Se a isto se juntar a demonstração de impotência das forças de esquerda agora agrupadas na Frente Ampla, que criticam a repressão policial do seu próprio governo, não parece que a greve tenha sido a melhor das ideias.