El Ourense CF no puede dormirse recibiendo a la Ponferradina

El Ourense CF regresa a O Couto, que es donde más cómodo se encuentra y donde no pierde desde mediados de octubre, para recibir a las doce del mediodía a la Ponferradina. Un rival que se está jugando meterse en los puestos de promoción de ascenso, mientras los azulones quieren sumar tres puntos muy importantes que le acercarían un poco más al objetivo de la salvación.

Para el partido de hoy la principal novedad es la vuelta de Nacho Castillo tras varias semanas fuera por lesión. El máximo goleador del equipo no está para 90 minutos, pero seguro que tendrá presencia en la segunda parte. No estarán el defensa Jelbat ni el centrocampista Jerin, ambos sancionados.

Sabe bien el técnico Dani Llácer de la importancia del partido y del rival: “La Ponferradina es ahora mismo uno de los equipos más en forma, es el líder de la segunda vuelta, el mejor visitante junto al Tenerife y en las últimas 11 jornadas solo ha perdido un partido. Tiene una plantilla, que es verdad que le costó arrancar, pero que está confeccionada para jugar los play off de ascenso y que sabemos que va a ser un hueso duro, pero volvemos a nuestro campo, donde hemos hecho grandes partidos y nos sentimos muy cómodos independientemente de cuál sea el rival que nos visite. Lo cual hemos demostrado recientemente ante grandes equipos como Mérida o Ferrol, que nos pueden valer de espejos donde mirarnos. Estoy seguro de que vamos a competir de la mejor forma posible y le vamos a poner las cosas muy complicadas”.

También tiene claro que “es muy importante ser nosotros mismos, buscar nuestra identidad, tanto con balón como sin él, ser un equipo estable, maduro, pero también valiente e hiperagresivo, como lo somos siempre. Buscaremos apretar al rival muy alto y será importante tener ese acierto en área rival en las ocasiones que seguro que vamos a tener”.

La Ponferradina, que ya ha confirmado cuatro buses de aficionados que vendrán a arropar a su equipo, cuenta con las bajas de Keita y Frimpong, sancionados; Kysil y Moltenis con sus selecciones; y San Emeterio y Mfulu, lesionados. Vuelve Borja Valle tras sanción.