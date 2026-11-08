El Ourense CF quiere ganar y escalar puestos

El Ourense CF regresa al campo de O Couto y lo hace para recibir este domingo, desde las cinco, al cuadro del Portugalete. Llegan los azulones en una buena dinámica luego de lograr una victoria y un empate en los dos últimos partidos, que cortaron una racha de tres duelos sin ganar. Enfrente, un Portugalete que de la mano del técnico Egoitz Bilbao, que cumple su segunda temporada en el equipo, se encuentra situado en la décima posición con 13 puntos, uno menos que los ourensanos, pero que llega a este encuentro sin conocer la derrota en los últimos cuatro disputados.

En el aspecto deportivo, los ourensanos no podrán contar con el delantero Iker Punzano, al que una microrrotura le tendrá al menos un par de semanas parado. Los demás están disponibles.

Habla de su equipo el técnico azulón, Jorge Cuesta que: “El equipo ha vuelto a recuperar esa dinámica de sumar puntos que habíamos perdido y que nos ha permitido recuperar esa tranquilidad en el día a día”.

Y después, analizó a su rival, el Portugalete. “Es un equipo que ofensivamente tiene jugadores interesantes, gente rápida arriba que puede ser diferencial. También se encuentra cómodo en partidos de ida y vuelta, con gente agresiva en la presión y a pesar de ser un equipo recién ascendido ha incorporado jugadores de la zona muy interesantes”. Y termina refiriéndose a cómo debe ser el partido: “En nuestro debe figura que nos está costando más de lo previsto conseguir tener más número de ocasiones y de llegadas en campo contrario, porque el equipo está bien defensivamente”, finalizó.