Divagando sobre nonatos

“Yo oigo ruidos desde el principio, suenan, sueño, dondequiera que estaré cubierto, enmascarado, pero sonando, oyendo, soñando, quizás un día dejándome escuchar. Escuchándolos a ellos a través de mis filtros prenatales…”

(“Cristóbal Nonato”, Carlos Fuentes, Fondo de cultura económica, México, 1982).

Al escuchar a dos máximos líderes del actual partido opositor proponiendo derechos a los nonatos, me llevaron a recordar la lectura de la excelente novela, como todas las suyas, de Carlos Fuentes. Para premiar por las autoridades en un concurso el primer niño de nazca, conmemorando el descubrimiento de Cristóbal Colón, Ángel y su esposa Ángeles se proponen procrear a un varón, que le pondrán de nombre Cristóbal.

La novela es un continuo monólogo del feto. Escucha el mundo exterior, sobre el que opina, recorriendo, incluso, la historia de su país. Es un ser, al que el novelista, le concede personalidad. La misma personalidad que le otorga la Comunidad de Madrid con su ley del concebido no nacido. El nonato forma parte de la unidad familiar, por lo que ésta será destinataria de ayudas oficiales. Lo lógico sería que se premiase, también, con honores, al espermatozoide fecundador de los muchos descargados. Sea, pues, que el concebido no nacido es sujeto de derechos. ¿Y de obligaciones? El muy listillo vive sin dar pancada. Está cómodo, al socaire de los calores estivales y los fríos invernales. Y pensándolo, aun mejor, de llegar a infante se enfrentará a largas colas sanitarias, por escasez de pediatras, a escuelas como hornos en estos veranos sofocantes. En vida, sus derechos prenatales comienzan a difuminarse. De haber sido concebido en vientre de inmigrante, el porvenir es oscuro, como el color moreno de sus fecundadores.

Como en la novela de Carlos Fuentes, siendo un ser pensante, dirá para sí, mejor no salgo. Se encuentra cómodo. Se alimenta sin tener que buscar comida, sin tener que trabajar. ¿Estamos ante un caso de absentismo laboral? ¿Cómo se penalizaría?

Suspendo la divagación para dar paso a una profunda reflexión. Estas propuestas políticas se encaminan a diluir derechos fundamentales de las mujeres, las de decidir por ellas mismas de abortar. Un derecho consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. En resumen, de lo que se trata es de una disfunción jurídica, base de una ficción novelista.

Abelardo Lorenzo(Ourense)