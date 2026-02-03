Youssef, el último en llegar al UD Ourense

El mercado de fichajes se cerró anoche a las 23:59 y la UD Ourense apuró hasta el último momento para reforzar la plantilla. La espera tuvo premio y el técnico unionista Borja Fernández ya tiene la pieza que le faltaba.

Se trata del delantero Youssef Zayzoun El Yartaoui (Palamós, 2001), que procede de L’Escala de la Tercera Federación catalana, donde estaba completando una gran temporada. En 18 encuentros ha anotado 11 goles, por lo que el conjunto unionista adquiere pólvora. Youssef se formó en la cantera del Llagostera y en categorías sénior jugó en el Costa Brava, Peralada, Conquense, Vilassar de Mar y Cerdanyola. Casi todos equipos del fútbol catalán.

El futbolista catalán, que se estrenará en Segunda Federación, se puede desenvolver en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque. Puede jugar tanto como referencia arriba o moverse por las bandas, ya que destaca por velocidad y habilidad.

Una vez cerrado el mercado de fichajes, el conjunto unionista todavía puede incorporar a algún jugador sin equipo

Segundo fichaje

Youssef se une a Fer Iglesias, el otro delantero que ha llegado en el mercado de invierno, en este caso procedente del Arenteiro. Estos dos movimientos se unen a las bajas de Gamarra, Santi Prado y Yoel Crespo como las operaciones realizadas durante esta ventana de fichajes.

Como la UD Ourense no llega al máximo de 25 fichas, todavía podría incorporar a algún jugador más, incluso mayor de 23 años. Eso sí, tiene que ser un futbolista que se encuentre sin equipo, lo que acota mucho el mercado.

Para afrontar lo que queda de segunda vuelta, el conjunto unionista dispone de 23 futbolistas, 15 de ellos mayores de 23 años. Tanto Youssef como el resto de sus compañeros comenzarán mañana a preparar el encuentro frente al Coruxo que se jugará el domingo, a las 17:00 horas, en O Couto.

Ayer también hubo movimientos en los demás equipos de la categoría, una de las más destacadas fue la destitución de Marc García como entrenador del Ávila. El técnico valenciano deja al conjunto abulense en la novena posición y con 31 puntos. Por el momento, no hay sustituto en el Adolfo Suárez para García.