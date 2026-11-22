Día grande en el José Arjiz. Un Verín ilusionante (sexto, a dos puntos del play off) recibe a un líder Marín lleno de “galácticos” como Antón de Vicente, Víctor Vázquez, Álex Rey, Javi Pazos, Santi Gegunde o Sylla, todos ellos con experiencia en Segunda B.

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Todo ello son ingredientes para un encuentro con mucho ganar y poco que perder para un Verín que está realizando una gran temporada, pese a ser un recién ascendido. “Llegamos tras encadenar dos resultados muy positivos que nos dan confianza, aunque contamos con algunas bajas para el choque. Nos medimos a un rival que es más que un líder. Se nota que es un equipo distinto, que propone cosas diferentes a nivel táctico y no hace lo mismo que el resto. Nos va a obligar a mantener un nivel de concentración altísimo durante todo el partido”, apunta el entrenador verinense Vítor Pereira.

Vítor Pereira, técnico del Verín, no podrá contar con el capitán Jorge Aires, sancionado; y el lesionado, Martínez

El preparador del Verín analiza el potencial del Marín: “Es un equipo que tiene unas características muy claras, como las de ser un conjunto largo que genera muchos espacios entre líneas que debemos intentar aprovechar para hacerles daño. Pero lo más importante de todo será la concentración, especialmente a balón parado. En las últimas jornadas han desbloqueado sus partidos en ese tipo de acciones, ya que cuentan con futbolistas muy fuertes en el juego aéreo. Si logramos frenar sus movimientos y adelantarnos en el marcador, tendremos una ventaja muy importante, porque en casa somos un equipo muy difícil de batir”.

En cuanto al buen momento de su equipo, comenta: “Nosotros estamos haciendo muy bien nuestro trabajo y ganando los partidos que tenemos que ganar. De los siete primeros clasificados ya nos hemos medido a casi todos y hemos dado la cara siempre. Ahora, entra el tramo del invierno con el mal tiempo y los campos pesados, que es donde realmente se marcan las diferencias y es donde hay que mantener a toda la plantilla enchufada y muy motivada”.

José Arjiz, 16:00 horas.