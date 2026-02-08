¿Sabe usted que el partido entre el Barrocás y Capersa de este sábado casi acaba en tragedia? ¿Que el incidente le afectó a alguien que estaba fuera de la pista? ¿Que una pelota salió dirigida a toda velocidad a la cabeza de una espectadora? ¿Que por suerte el suceso solo quedó en un susto sin consecuencias? ¿Y que el partido en Os Remedios pudo continuar con normalidad, finalizando en victoria épica de los ourensanos?

Relacionado El título autonómico de 2ª división de hockey sala se quedó en casa