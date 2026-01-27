El título autonómico de 2ª división de hockey sala se quedó en casa

Integrantes del Club Hockey Verín, el perfecto anfitrión de la fase final del Campeonato Gallego d Segunda División sénior masculino que además se quedó con el título.

El Campeonato Gallego de hockey sala de Segunda División sénior masculino nació a lo grande. Un buen emplazamiento, el Polideportivo Municipal de Verín; un elenco más que notable con el Verín HC ejerciendo de anfitrión, el CH Barrocás, el Ourensticks HC y el Marinenses HC; así como una perfecta organización en un fin de semana que fue muy complicado en lo meteorológico. Hasta acompañó la resolución del título, en una final que no se decidió hasta el décimo shoot-out.

El formato de competición en el torneo cuadrangular fue el de semifinales y final. Abrieron cartel los anfitriones, en el duelo que les enfrentó al Ourensticks. No tuvo mucha historia el duelo, puesto que el Verín HC ganó por 9-1 destacando los cinco goles de David Iglesias, además del doblete de Cristian Sanginés y tantos de Adrián Resurrección y Jacobo Iglesias.

La otra semifinal también tuvo un claro ganador, el Barrocás ante el Marinenses: 9-0 con goles de Bruno Antonio (3), Thiago Míguez (2), Emilio García (2), Rodrigo Muñiz y Hugo González.

El partido por el tercer puesto se lo quedó el Ourensticks, que venció por 3-8 al Marinenses con dobletes de Rubén Quintas, Bruno Pérez y Rodrigo Martín y los otros dos de Lorenzo Amorín y André Pérez.

La final entre el Barrocás y el Verín, llena de alternativas, saldó sus 40 minutos de juego con empate a cuatro goles. Se llegó a los shoot-outs. Anotaron cuatro cada uno y el definitivo para el Verín fue de Jacobo Iglesias.