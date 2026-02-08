El Peroxa gana al Melias y se ilusiona (1-3)

El lateral Lucas, del Peroxa, protege con su cuerpo el balón ante la presión del atacante Juan Mayo, del Melias.

El Peroxa sumó una nueva victoria que lo invita a soñar con pelear por el play off después de vencer 1-3 a un Melias que acabó con diez jugadores y que se complica aún más su permanencia en la categoría.

El partido estuvo marcado por la intensidad y la lucha por hacerse con el mando. El primer aviso lo dio el cuadro visitante, tras un despeje defensivo que le quedó servido a Anxo, pero su remate flojo no le dio problemas a Ismael.

Pero el que no falló fue el anfitrión. Perfecto centro de Adama, que recibió en el segundo palo sin oposición Rucho, que definió con un tiro cruzado para colocar el 1-0.

Despertó el Peroxa que dispuso de tres nuevas oportunidades. La primera nació de una falta lanzada por Lucas y que Pepe, en el corazón del área, remató al cuerpo del portero. Dos minutos más tarde, un potente remate de Nico que fue salvado, bajo palos, por Lolo y por último, otra vez Pepe, estuvo a punto de marcar tras una buena asistencia de Brais.

En el tiempo de descuento tuvo su oportunidad el Melias, con un disparo desde la frontal del área de Aarón con el exterior, que pasó pegado al poste derecho.

La segunda parte mostró al equipo de Marcos Zorrilla dispuesto a aumentar la diferencia y la polémica de cada domingo se hizo presente en A Abelleira, al reclamar los jugadores locales un derribo sobre el lateral del área que el colegiado interpretó que sí existió la falta, pero que la misma se produjo fuera.

El encuentro se iba a interrumpir durante más de diez minutos, a raíz de la lesión sufrida por el lateral Lucas en su intención de intentar cortar una contra del rival. Los gritos de dolor por parte del jugador del Peroxa encogían el corazón. A pesar de la preocupación de sus compañeros, esta situación desfavorable hizo que el equipo de Josiño Rodríguez no desfalleciese y comenzase a empujar a su rival sobre los dominios de Ismael.

El Melias comenzó a acusar cierto desgaste físico, especialmente en Adama, que era el hombre que aportaba claridad al juego.

Cuando nadie podía imaginarlo, el defensa Adri cogió la directa y, desde su campo, emprendió una veloz carrera que nadie pudo frenar y que acabó resolviendo con un tiro ajustado al palo izquierdo para establecer el 1-1.

Mientras los locales no salían de su asombro, dos minutos más tarde, Oli apareció solo por el segundo palo rompiendo el fuera de juego y con un remate ajustado al palo izquierdo puso el 1-2.

El Melias no bajó los brazos y tuvo la posibilidad de llegar al empate en un balón que le llegó a Rucho entrando por la banda derecha y cuyo posterior disparo encontró la respuesta de Xoel, con una gran intervención.

Cuando más buscaba el empate, el equipo verdiblanco fue perdiendo los papeles al punto de quedarse con un jugador menos antes de ejecutarse una falta a favor del Peroxa, al ser expulsado el meta Ismael por criticar la labor arbitral. Entró el cancerbero Martín Arce que, sin tan siquiera haber calentado, vio como el remate de Pepe se colaba por la escuadra para sentenciar con el 1-3 definitivo.

Los locales encajan una nueva derrota y enlazan cuatro jornadas sin conocer la victoria, mientras que el Peroxa se lleva un triunfo que tiene un sabor un tanto agridulce por la lesión sufrida por su compañero Lucas.