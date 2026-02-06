Brais Fernández, del Peroxa: “Espero seguir marcando”

El Peroxa renovó casi por completo su plantilla y entre sus caras nuevas se encuentra Brais Fernández Ramirez (11-4-2006), que marcó su primer hat trick ante su anterior equipo, La Purísima, con el que había iniciado la liga. Bien es cierto que su carrera en la base estuvo ligada al Barbadás y un paso por los infantiles de la UD Ourense hasta llegar a integrar la plantilla que entrena Josiño Rodríguez: “Me llamó para comentarme el proyecto y primero le dije que no sabía, ya que estaba haciendo la pretemporada con el equipo de Tercera, pero al no quedarme surgió esta posibilidad”.

El mediapunta reconoce que al principio le costó entrar en la dinámica del equipo, pero ahora estoy disfrutando de mi titularidad junto a compañeros muy majos. Sin duda estoy contento de haber marcado tres goles, de los cuales me quedó con el último. Abrí a la banda a Nico que me la volvió a poner al área, controlé girando para atrás y la crucé abajo”.

El Peroxa venía de una sequía de victorias, especialmente en casa. ”Llevábamos varios partidos sin ganar, aunque no estábamos jugando mal. Creo que ha sido una mala racha, ya que ante La Purísima fuimos muy superiores, especialmente al principio donde nos pusimos 3-0 y a partir de ahí fue más cómodo el partido”.

Si conseguimos una buena racha podemos llegar a pelear por estar en el play off

Las sensaciones sobre su primera incursión en la máxima categoría del futbol provincial “son bastante buenas, pero también se nota cuando juegas contra rivales que son mejores, más mayores y se nota en el físico. En la pelea por la parte alta el Verín está algo distanciado, pero al play off, si conseguimos una buena racha, ganando varios partidos seguidos podemos llegar”.

En cuanto a su labor dentro del campo, el entrenador le pide “sobre todo, como al esto de compañeros, que presionemos bien y tras la pérdida de un balón que apretemos y jugar con mucha intensidad para que ganemos”.

El conjunto de O Marco ocupa el octavo puesto, aunque para Brais, “deberíamos estar un poquito más arriba, porque hubo partidos donde pinchamos ante rivales a los que tendríamos que haberle ganado. Lo que si me está sorprendiendo de la Primera es la intensidad de los encuentros y dar el paso a jugar con gente más mayor se nota”.

Con los tres goles marcados alcanza los cinco y junto a Edgar son los máximos anotadores del Peroxa. “A pesar de mi demarcación me considero más goleador y como quedan varios partidos, aunque no tengo una meta, si espero meter alguno más”.