SEGUNDA FEDERACIÓN
Lucas Puime, de la UD Ourense: “Vamos a dar guerra”
Tras la victoria ante el Bergantiños (1-3), la UD Ourense certificó matemáticamente su presencia en los play off de ascenso. El defensa Lucas Puime (Gondomar, 1993), autor del primer gol rojillo en As Eiroas, admite que “pelearemos por algo por lo que no contábamos y es algo increíble e inesperado. Ante el Bergantiños pudimos confirmar la presencia en la promoción y es un premio para los jugadores, staff técnico, directiva y afición, que siempre nos acompaña a todos los partidos”.
Además, tiene claro que “vamos a dar guerra en los play off, tenemos mucha ilusión en disputarlos y hay que ir a por todas”.
En lo que se refiere al choque en Carballo, admite que “salió todo a pedir de boca, ya que conseguí marcar, remontamos el partido y celebramos lo que hemos conseguido. En esta ocasión tocó aportar en una faceta que no es muy habitual en mí, pero estamos para ayudar al equipo en lo que haga falta”.
A falta de un partido para el final de la liga regular, los unionistas están a un punto de la segunda posición que ocupa el Oviedo Vetusta, por lo que “intentaremos quedar lo más arriba posible, ya que el factor campo es muy importante en las eliminatorias y si podemos quedar segundos, mucho mejor. Lo que está en nuestras manos es ganar al Astorga, que no será nada fácil, y a partir de ahí ya miraremos lo que hacen los rivales”.
La UD Ourense llega en un gran momento a los play off, algo que pone en valor el defensa rojillo: “Los que equipos que vienen de menos a más llegan con una chispita extra y ya está visto por otros años, que siempre hay sorpresas en estas eliminatorias. Nosotros estamos en una línea bastante positiva, somos de los mejores equipos de la segunda vuelta, las sensaciones son buenas y el ambiente es increíble, que es otro puntito más”.
Uno de los factores que pone en valor sobre su equipo es que “estamos muy bien físicamente, Héctor (Otero) nos ayuda a llegar bien al final de temporada, además de bailar, nos da mucha caña y nos prepara de manera óptima”, comenta, entre risas, Lucas Puime.
En cuanto a la lesión de Vizoso, asegura que “es una faena, ya que Manu estaba en un gran momento de forma. Por desgracia, este año tenemos mala suerte con las lesiones, pero es el turno de Bruno y está sobradamente capacitado”.
