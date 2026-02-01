Un pólemico gol anulado deja al Arnoia sin sumar ante el líder Atios (0-1)

La lluvia fue protagonista en A Queixeira para recibir al líder, Atios. Los detalles inclinarían la balanza finalmente hacia los visitantes en un partido en el que Atlético Arnoia mereció sumar.

En el arranque primó el respeto. Dos faltas lanzadas por Rivero, para los locales, y una buena jugada del visitante Christian por banda izquierda, amenizaron la primera media hora. Antes del descanso y tras una cruzada de Carrera, los de Manel Vázquez fueron merecedores de marcar. Gabri Losada abría para Raúl Gallego obligando a Sergio. Sandro y Raúl Gallego lo intentaron, como también hizo Tumbeiro desde la media luna.

En la segunda, los locales comenzaron como terminaron y un jugadón de Raúl Gallego en el área no tuvo su final deseado. Tumbeiro en la más clara, la enviaba al palo. Tras dos buenos avisos, el Atios encontraría petróleo en el 83 cuando el recién salido Mota remataba a la red a la salida de un córner.

El final fue pólemico y tras un agarrón en el área a Rivero, anularía un gol a Gabri Losada por un supuesto fuera de juego anterior.