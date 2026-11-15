Begoña superstar

Una huelga general es algo muy serio. Es, o debería ser, el arma definitiva del trabajador organizado. La advertencia de que, si las cosas siguen por un determinado camino, el país se detendrá porque quienes lo hacen funcionar han decidido parar. Por eso una huelga general que apenas tiene seguimiento es algo más grave que un mal dato de participación. Es la puntilla definitiva en la impostada autoridad del sindicalismo español.

Lo interesante no es, por tanto, que una huelga fracase. Puede ocurrir. Lo interesante es que quienes la convocan parezcan incapaces de comprender lo que significa"

La huelga fue un rotundo fracaso. Un fracaso nunca visto por los sindicatos desde el 78. España ni se enteró de la huelga. Lo sabemos muy bien porque podemos medir con precisión el consumo de electricidad en tiempo real. Una sociedad en la supuestamente se detenían fábricas, oficinas, comercios y transportes debería experimentar una reducción muy apreciable en el consumo eléctrico. Pero no sucedió así.

Al mediodía, el consumo era apenas un 0,6% inferior al del día anterior. A la hora de la cena, apenas un 1% inferior. En el total del día, el consumo eléctrico se redujo en torno al 3% con respecto al día anterior. Como contraste, tenemos las últimas huelgas generales de 2010 y 2012, en las que el consumo eléctrico disminuyó en el entorno de un 14%. Son cifras que dilapidan la épica sindical. No paro nadie, no hizo huelga nadie. Es un hecho medible e indiscutible.

Lo interesante no es, por tanto, que una huelga fracase. Puede ocurrir. Lo interesante es que quienes la convocan parezcan incapaces de comprender lo que significa. La huelga ha fracasado porque una parte muy considerable de quienes debían secundarla decidió mirar para otro lado e ir a trabajar. El problema fundamental se reduce a que los sindicatos viven de espaldas a la realidad. No quieren comprender que para representar a alguien hace falta que ese alguien quiera ser representado por ti. Decía Henry Hazlitt que un sindicato puede defender legítimamente a sus afiliados, pero deja de defender a los trabajadores cuando convierte el poder de unos pocos en un privilegio que perjudica a quienes están fuera de su círculo.

Subir salarios por decreto, blindar puestos de trabajo al margen de la productividad o imponer condiciones que expulsan del mercado a quienes buscan su primera oportunidad puede proteger al trabajador que ya está dentro. Pero, ¿qué ocurre con el joven sin experiencia? ¿Con el parado que aceptaría empezar cobrando menos para demostrar lo que vale? ¿Con la pequeña empresa que no puede absorber una subida de costes y decide no contratar a nadie? Esos trabajadores no importan, no salen en las fotos. Son los invisibles de la política sindical. Los que no tienen delegado, ni megáfono, ni pancarta. Esos no importan.

Peor aún. Cuando un sindicalista pretende impedir que otro trabajador entre a su puesto porque no secunda una huelga, ha dejado de defender la libertad obrera para ejercer la coacción violenta. El trabajador es un individuo libre que ha tomado una decisión sobre su vida, su sueldo y su familia. La huelga es un derecho, no una obligación. Nadie necesita el permiso de un liberado sindical para ganarse el pan. Así funciona la izquierda, sus ideas únicamente se pueden llevar a cabo mediante la coacción y la violencia. Atónitos asistimos al dantesco espectáculo de ver cómo sacaban de una cafetería a un abuelo con andador porque cometió el sacrilegio de estar desayunando.

No sé quién dijo alguna vez que es muy difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Que te rieguen con millones de euros de dinero público para hablar en nombre de los trabajadores (así en abstracto) puede ser un buen incentivo para que lo último que te preocupe sean los intereses de los trabajadores. La demostración es el desapego social hacia un movimiento sindical sectario y cautivo, que únicamente danza a las órdenes del régimen de Moncloa. El bochornoso e indecente silencio de estos ocho últimos años se refleja en el sentir popular que no les considera más que unos meros “comegambas”. Se han ganado el mérito a pulso.

La legitimidad social se conquista. Se gana con hechos, no con sumisión genuflexa a la organización criminal que nos gobierna y que les mantiene apesebrados de manera indecente con dinero público. No representáis a nadie, no tenéis la legitimidad de nadie. Sois una correa de transmisión del poder, unos mercenarios sostenidos con nuestros impuestos. Vivís una ilusión, pero la calle ya os ha dado el primer aviso. La ficción está llegando a su fin.