Polígono y Córgono no pudieron romper el cero

El Polígono quiso dar buenas sensaciones ante el Córgomo, más aún sabiendo que el nuevo entrenador, Jorge Regal, iba a tomar buena nota. No pudo sentarse en el banquillo, puesto que ocupó ayer el técnico de los juveniles Eloy López, pero vivió desde fuera con gran intensidad el encuentro que terminó con empate sin goles. Ninguno pudo romper el resultado inicial.

Los visitantes saltaron con la idea clara de llevarse los tres puntos del Antonio González y, a los pocos minutos de iniciarse el encuentro, tuvieron una doble oportunidad en las botas de Derrick. El atacante se filtró por la banda izquierda y su primer remate fue bloqueado por Pablo Nóvoa, cuyo rechace le volvió a caer en sus pies, pero apareció el cierre milagroso de Atiza, salvando el tanto al despejar el balón bajo palos. Para los valdeorreses, esta doble ocasión pudo marcar el devenir del resto del partido.

El cuadro industrial salió muy serio, intentando con acierto cerrar los espacios, pero a la hora de gestionar el juego, Choupas era el único que sabía multiplicarse tratando de contagiar a sus compañeros, a los que se les notaba demasiado ansiosos, como queriendo liquidar el pleito.

El entrenador Iván González se desesperaba en la banda, buscando corregir a sus futbolistas, que no terminaban de gestionar mejor la parcela ofensiva, donde Derrick o Manu, que había entrado por el lesionado Víctor, fue el que dispuso de la posibilidad de poner a los suyos por delante. Su disparo lejano se terminó yendo levemente desviado cerca de palo derecho, donde el meta local acompañó con la mirada sabiendo que no corría peligro.

Ocasiones

En el cierre de la primera parte llegó la ocasión más clara para el Polígono. En un saque de esquina ejecutado desde la izquierda y tras un despeje fallido, la pelota le cayó al lateral Siño que apuntó a la portería, pero su remate se marchó alto sobre el larguero. Mucho tenía que cambiar este enfrentamiento para que pudieran llegar los goles.

El que pensara que se iba a producir alguna jugada que rompiera con el 0-0 terminó desencantándose, porque las ideas no fluían. Dentro de un partido de exquisita deportividad, a Derrick se le ocurrió darle un codazo a un rival cuando el balón se estaba disputando en otro lugar del terreno de juego, pero el asistente Hugo Cid le indicó al colegiado lo sucedido y acto seguido fue expulsado el atacante visitante, que se dio cuenta que había cometido un grave error, ya que con casi media hora por delante dejaba a los suyos con un hombre menos.

A partir de ahí, el Córgomo cambió un poco su esquema, intentando entrar por las bandas, pero la solidez defensiva de los industriales se encargó de evitarlo.

Los anfitriones lo intentaron con las internadas de Peque y un móvil Michael, que buscó en una jugada personal rematar la faena, pero su aventura individual se apagó en los últimos metros.

En el tramo final, ambos conjuntos iban a disponer de su última posibilidad de poder llevarse la victoria, pero tampoco tuvieron suerte. De un saque largo del cancerbero Adri nació la ocasión del Córgomo, pero Poli Romero, luego de superar el marca de los centrales, remató desviado.

Mucho más clara sería la que tuvo el Polígono, en un balón muerto dentro del área que remató Pato, pero que fue milagrosamente desviado por un defensa al córner. En definitiva, los dirigidos por Jorge Regal tendrán que trabajar mucho recuperar posiciones y para los valdeoreses fue un cierre de la primera vuelta segundos en play off.