El Polígono ejerce de juez ante el Francelos
La liga entra en su recta final y esta tarde el Polígono recibirá a un Francelos que lucha por conservar la categoría, con lo cual los anfitriones se presentan como jueces de la competición. “Tenemos una serie de partidos donde los equipos a quienes nos enfrentamos se juegan la vida, aunque nosotros no estamos haciendo una temporada nada buena, pero también tenemos ganas de jugar estos partidos, más que nada porque nuestros rivales vendrán motivados”, comenta el interior Jota.
Sobre este presente del Polígono, con tres entrenadores en un mismo año, considera el futbolista que “cuando se entran en dinámicas malas es complicado de explicar porque se trabaja para mejorar”.
En cuanto al partido de hoy, Jota lo tiene muy claro: “Va a ser bastante duro, más que nada porque el Francelos se juega la vida con otra serie de equipos y seguramente vengan con muchas ganas de ganar”. Es baja Víctor Cacharrón y duda Sanmiguel.
El cuadro que entrena Tomás Cibeira viene de ganar su último partido en casa, lo cual le sirvió para subir la autoestima, después de una mala racha: “Hacía falta y sí que es cierto que llevábamos cuatro jornadas sin ganar, de los cuales dos eran el Córgomo y Muíños, donde le empatamos y te quedan buenas sensaciones como ante el Verín, perdiendo en el último minuto yendo 1-2 arriba, pero La Purísima nos hizo bastante daño porque perdimos el golaverage”.
Ahora les llega un Polígono que no se juega nada, aunque para el técnico sí: “Es un rival que no tiene retos, pero con el equipazo que tienen si juegan sin tensión y quieren divertirse pueden ser superiores a ti perfectamente”. Sobre lo que pueda suceder en el Antonio González: “Espero que no nos traicionen los nervios y la importancia del partido, porque eso se tiene que notar, pero que no tengan más ganas que nosotros, como nos pasó con el Melias en los primeros 20 minutos. Sobre todo, si vienen mal dadas, no ponerse nervioso. Si mantenemos la calma y hacemos lo que debemos se notará quién se juega algo”.
El pinchar complicaría su futuro: “La Purísima y nosotros somos los que peor calendario tenemos, porque debemos luego ir a Brollón, que puede ser una encerrona, porque también se metieron en el ajo, y debemos jugar contra el Sporting Carballiño, que se metió en un pequeño lío, donde tenía el play off asegurado y ahora está a cinco puntos del Noguiera. Por eso, el estar en puestos de descenso en estas últimas jornadas es complicado”. No estarán Checho, por trabajo, Santás, con problemas de espalda, y podría unirse Hugo.
Antonio González, 17:30 h.
