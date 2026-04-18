El magnesio y un depósito de gasóleo de la propia nave, los motivos del incendio en el polígono de San Cibrao

La nave fue precintada tras ser sofocadas las llamas cerca de las nueve de la mañana. En la imagen, la cabeza tractora del camión.

Un incendio de gran virulencia calcinó por completo el interior de una nave perteneciente a la empresa Transportes Suárez. El suceso comenzó en torno a las 5:00 horas de la madrugada de este viernes en la instalación ubicada en el sector C, calle 16, nave 26, del polígono de San Cibrao das Viñas

El fuego fue detectado por un trabajador de la empresa que se disponía a iniciar su jornada laboral. Al percibir olor a humo y ver las llamas, el empleado dio la voz de alarma y desplegó un dispositivo inicial. Paralelamente, el servicio de emergencias 112 alertó al Parque de Bomberos de Ourense.

El siniestro dejó un saldo de daños materiales muy elevados, calcinando por completo el interior de la nave. Las llamas arrasaron, además, cuatro remolques de camión, una cabina tractora y un turismo que se encontraban dentro. Uno de estos remolques estaba cargado de piezas de vehículos.

La intensidad del fuego provocó una fuerte deflagración que arrancó de cuajo el pesado portón principal de la nave, proyectándolo hacia el exterior. Afortunadamente, no pasaba nadie por delante en ese momento, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

Presencia de magnesio

La extrema virulencia de las llamas se atribuye, previsiblemente, a la presencia de magnesio en unos volantes que se encontraban en el remolque cargado, lo que provocaba explosiones continuas de los airbags, según explicó Alfonso Rodríguez, responsable del parque de San Cibrao. El fuego afectó de manera severa a la cubierta de la nave, provocando que esta acabara cediendo.

Al lugar acudieron en un primer momento bomberos del Polígono de San Cibrao, quienes pronto necesitaron la ayuda de los efectivos de Ourense debido a las dimensiones de la emergencia. Una vez en el lugar, los efectivos de Ourense asumieron el mando de la intervención. Tras comprobar que no había personas en el interior de la nave, su primera acción fue analizar las naves laterales y la parte posterior para trazar una estrategia que evitara la propagación del fuego. La estructura de la nave, construida con fachadas y medianeras de hormigón prefabricado y cerchas de elevada resistencia al fuego, contribuyó de forma clave a contener las llamas y proteger las naves colindantes, afectadas por el humo.

Labores de extinción en plena madrugada.

De forma simultánea, se inició la extinción y se garantizó el suministro de agua mediante una noria de abastecimiento. Sin embargo, ante la magnitud del incendio, a las 6,15 de la mañana se solicitaron refuerzos adicionales al parque de Ourense, enviándose otra autobomba de apoyo.

En total, el operativo llegó a contar con el trabajo de hasta siete camiones. La intervención aglutinó esfuerzos de los bomberos de Ourense, del polígono de San Cibrao, Pereiro de Aguiar y de una bomba del medio rural. Por parte de la ciudad de Ourense, la intervención contó con tres unidades de autobombas, dos unidades de mando y siete integrantes, incluyendo a un cabo y al jefe de parque.

El incendio se dio por extinguido entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana, momento en el que los efectivos concluyeron su intervención principal.

El origen exacto de las llamas, que según los primeros indicios habría comenzado en un depósito de gasóleo de la propia nave, será determinado por la investigación que ya ha asumido la Policía Científica.

Este suceso supone un duro revés para los propietarios de la empresa de transportes, a quienes el Concello ya les ha trasladado todo su apoyo institucional. Por su parte, la alcaldesa, Marta Nóvoa, destacó la vital importancia de contar con un parque de bomberos operativo en el propio polígono industrial, lo que permitió una rápida respuesta inicial ante la emergencia.