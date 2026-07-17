Premio al esfuerzo en el Gimnasio Marbel

El verano es una realidad y cuando él llega se terminan muchas temporadas en los clubes de la provincia. Toca el fin de fiesta y eso lo saben bien en el Gimnasio Marbel. Se realizó la entrega de las medallas del concurso técnico en el gimnasio. El concurso técnico consiste en una hoja de méritos que premia a los judokas con puntos por su constancia, trabajo, comportamiento, conocimientos de la terminología del judo, asistencia a competiciones y progresión durante toda la temporada. Cada judoka conserva su hoja durante todo el curso, responsabilizándose de su estado. El que suma más puntos al final de la temporada recibe una medalla como premio.

Las categorías se dividen según el color de los cinturones de los participantes y se realiza una clasificación por cada clase de judo, que en el caso del Marbel se correspondió a tres grupos. Marco Lorenzo, Marcos Kaiser, Carmen Pérez, Vanesa Fedulova, Luca Verdeal, Pablo Blanco, Manuel Puga, Noa Molina, Carlos Otero, Diego Couso, Julia Fernández, Olivia Fernández, Álvaro Seoane, Martín Vidal, Ainoa Vázquez, Héctor Freire, Brais Freire y Carla Seoane fueron los ganadores.

También se entregaron las medallas del premio “Jita Kyoei”. En japonés significa “prosperidad mutua” y constituye uno de los preceptos fundamentales de la filosofía de esta arte marcial. Este premio reconoce la labor de un miembro de cada grupo en valores como ayudar a los demás, fomentar el buen ambiente, colaborar en las actividades del club o superar una adversidad. Lelia López, Miguel Lázaro y Julio Iglesias fueron los agraciados.