El primer derbi ourensano no llegará hasta la jornada cuatro

Gabri Losada e Izan luchan por el balón en el derbi Cented-Arnoia del curso pasado.

Los representantes ourensanos de la categoría (Barbadás, Arnoia, Auriense y Verín) ya conocen su hoja de ruta de cara a la temporada 2026-27. Ayer, tuvo lugar en la Asamblea General de la Federación Gallega, el sorteo del calendario de la Preferente Futgal, donde lo más destacado es que el primer derbi no llegará hasta la jornada 4 (27 de septiembre) con un Verín-Auriense en el José Arjiz.

Como es habitual en las últimas campañas, los clubes ourensanos quedaron encuadrados en el Grupo 2 con los equipos pontevedreses y el Lemos. La competición arrancará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre con los encuentros Auriense-Cultural Areas, Porriño-Verín, Moaña-Arnoia y Barbadás-Ribadumia. El resto de partidos serán Cambados-Matamá, Alertanavia-Atios, Beluso-Lemos, Juvenil de Ponteareas-Marín y Villalonga-Valladares.

Por otro lado, la última jornada de la liga regular será el 16 de mayo de 2027 y los equipos de la provincia tendrán los siguientes compromisos: Ribadumia-Arnoia, Moaña-Verín, Auriense-Lemos y Barbadás-Cambados.

Verín y Auriense se verán las caras el 27 de septiembre en el Arjiz en el primer duelo provincial

Tras el primer derbi entre Verín y Auriense llegarán el Auriense-Arnoia (jornada 5), Barbadás-Auriense (jornada 11), Verín-Barbadás (jornada 14), Verín-Arnoia (jornada 15) y Barbadás-Arnoia (jornada 16). Como en esta categoría, el calendario todavía es simétrico, los derbis tendrán el mismo orden en la segunda vuelta.

Sistema de competición

El campeón de liga ascenderá directamente a Tercera Federación, mientras que del segundo al quinto disputarán los play off de ascenso, del 30 de mayo al 20 de junio, midiéndose en la primera eliminatoria a equipos de otro grupo. Los dos equipos que superen las dos rondas también subirán a Tercera.

Por abajo, los cuatro últimos clasificados descenderán a Primera Futgal, sin contar posibles arrastres de categoría superior.