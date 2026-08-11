Primer día de actividad para un Ribeiro que no quiere sufrir tanto

Integrantes del Ribeiro de balonmano, en su vuelta al trabajo en la cancha de O Consello.

El Ribeiro de balonmano ya saltó a la cancha. El conjunto de O Consello volvió al trabajo en la preparación de la que será su novena temporada consecutiva en la Primera Nacional. Lo hace con muy pocas novedades en la plantilla, un solo fichaje, el del extremo derecho Sergi Corcuera, formado en la cantera del Handbol Mallorca que hace dos años jugó en el Miño y la pasada campaña en el Cañiza. Además, hay varios jugadores que están a prueba. Y dos bajas, las de Pablo Gayoso y Pablo Martínez. La otra novedad, en el cuerpo técnico. Sigue como máximo responsable Berto Miguélez, aunque ahora tendrá a Pablo Álvarez como segundo y entrenador de porteros, pasando Diego al equipo cadete y juvenil.

Lo demás han sido renovaciones. Continúan los porteros Samuel Fernández, Marcos Carlón y Rubén González; el extremo derecho Álvaro del Río; los extremos izquierdo Iker Álvarez, Antón Castro-Gil y Manuel Villalba; los primeras línea Denís Lorenzo, Lois Rodríguez, Miguel Cortés, Javier Bernárdez, Nicolás Alberte y Jacobo Soto; así como los pívots Luis Dávila y Mario Fernández.

Reconoce Berto Miguélez que está contento “con el número de jugadores”, aunque el club trabaja para reforzar dos posiciones que están un poco cojas, “el lanzamiento exterior y un pívot fuerte, aunque no es sencillo, porque estos puestos se cotizan mucho”.

Añade el entrenador del conjunto ribadaviense que “los objetivos que tenemos por delante son importantes, asentarnos en la categoría con chicos muy jóvenes. Sé que será caro y duro, sé que nos va a costar, pero la pasada temporada hubo muchos partidos en los que no sacamos nada, pero en los que supimos competir incluso ante rivales de nivel. Estoy convencido de que en esta ocasión, con un año más de experiencia en la categoría, las cosas pueden ser diferentes. No será una temporada cómoda, seguro, pero el trabajo duro nos servirá para poder dar un buen nivel”.

La temporada comenzará el fin de semana del 19 de septiembre y el Ribeiro debutará como local, recibiendo al Bueu en uno de los duelos autonómicos.

Los de O Consello están ultimando los partidos amistosos, toda vez que esta temporada no tienen plaza en la Copa Galicia.