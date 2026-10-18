Propósito de enmienda para el Barbadás

Después de la derrota en el último encuentro en casa ante el Porriño, el Barbadás vuelve a Os Carrís para medirse al complicado Villalonga, pero lo hace con el refuerzo del empate conseguido en el campo del líder Lemos tras dejar la portería a cero.

“Hablamos mucho del tema de la portería a cero. Es un aspecto clave en el fútbol hoy en día, ya que dejar la puerta a cero te abre el abanico de sumar seguro, como mínimo un punto. Además, al ser un equipo que siempre suele generar opciones, te da la oportunidad de sumar de tres en muchas ocasiones. El empate que sacamos en casa del Lemos nos ha reforzado mucho y ha servido para que los chicos vean que pueden competir contra cualquier equipo de la categoría, siempre y cuando den su cien por cien y estén metidos. Estos partidos exigen un esfuerzo cognitivo y físico máximo, porque la mínima relajación la pagas cara”, sostiene el técnico azulón Luis Vilachá.

En lo que se refiera al Villalonga, que ocupa la tercera plaza y es uno de los favoritos al ascenso, comenta: “Es un partido complicado. Lo afrontamos con muchas ganas, sabiendo de la dificultad del choque. Los jugadores están preparando la semana para competir de la mejor manera posible. Demostramos la semana pasada que podemos competir contra los equipos de arriba y, siempre que juegas contra un rival del nivel del Villalonga, y sabiendo el gran equipo que es, nos sirve de todavía más motivación. Lo afrontamos con toda la ilusión del mundo de poder sumar tres puntos. En casa, estamos siendo un equipo fuerte; aunque perdimos el anterior partido como locales, creo que el equipo está dando la cara”.

Para Vilachá, que tiene la baja de Alberto Nóvoa, las claves son: “A nivel defensivo tenemos que ser muy agresivos en la presión para evitar que tengan periodos largos de circulación y pelota. Intentaremos discutirles la posesión sabiendo la calidad que tienen, pero nosotros también somos un equipo al que le gusta ser protagonista”.

Os Carrís, 16,30 horas.