Reparto de puntos en el derbi Auriense - Atlético Arnoia (2-2)

Baldo, del Auriense, intenta realizar un centro ante la presión de Marcova, del Arnoia.

Auriense - Atlético Arnoia (2-2) Auriense CA: Borja Atanes; Charly (Joel, min.80), Nico González (Massi, min.46), Izan, Marcos Díaz, Kian, Íker Arango, David Vieira (Joaquín, min.56), Raúl Gallego (Miguel Peral, min.65), Baldo (Fer Méndez, min.56) y Xabi Fernández. Atlético Arnoia:Borja; Martínez, Mario Langa, Carlos Villar (Corral, min.69), Rivero (Adrián Presas, min.60), Manu Blanco (Rubén Arce, min.22), Puyu, Marcova, Íker Gómez, Álex Veloso (Villarino, min.69) e Ismael (Joni, min.69). Goles: 0-1, Ismael (min.19).

1-1, Nico González (min.27).

1-2, Carlos Villar (min.53).

2-2, Fer Méndez (min.95). Árbitro: Xabier González (Ourense). Amonestó a los locales Nico González e Izan; y a los visitantes Manu Blanco, Rubén Arce, Rivero, Martínez,Íker Gómez y Adrián Presas. Expulsó a Raúl Gallego, Marcos Álvarez y Rubén Arce, al acabar el partido. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 5 disputado en el campo de Oira.

Auriense y Arnoia se pusieron al día en la liga tras disputar, anoche, el encuentro aplazado de la jornada 5. El derbi finalizó con empate a dos tantos y fue muy intenso, ya que se notaba que había alguna cuenta pendiente.

A los 8 minutos de juego, el local Charly realizó una jugada por la banda izquierda que finalizó con un disparo que fue despejado por el portero Borja. La respuesta de los arnoieses se produjo de inmediato. Íker Gómez se revolvió en la corona del área y conectó un disparo que repelió Borja Atanes.

Cuando el derbi no había llegado al ecuador del primer tiempo, llegó el primer tanto. Ismael recogió un balón en la frontal y realizó un disparo raso ajustado que acabó entrando pegado al poste derecho de Atanes.

El empate del Auriense llegó a balón parado tras un córner botado por Charly que cabeceó en el primer palo, el central Nico González. Antes del descanso, el Arnoia pudo irse con ventaja con un libre directo lanzado por Carlos Villar lamiendo al travesaño y un tiro, desde media distancia, de Rivero que despejó el guardameta local.

Tras el paso por los vestuarios, los de Marcos Álvarez salieron mejor y en el minuto 51 avisaron con un cabezazo de Puyu tras un saque de esquina de Carlos Villar. El propio jugador carballiñés, a los diez minutos de la reanudación, logró adelantar a los suyos tras cabecear a gol un preciso centro de Marcova desde la izquierda.

Poco después, Atanes salvó a los suyos en un mano a mano con Íker Gómez. Los mismos protagonistas se vieron las caras en el minuto 76 en una acción en la que Íker reclamó penalti por un derribo del meta pontino.

En el último cuarto de hora, el Arnoia pasó a jugar con cinco atrás tras la entrada de Corral y Villarino, que ayer debutó con los de A Queixeira. Eso provocó que el equipo arnoiés se echara atrás y eso lo aprovechó el Auriense para acercarse con peligro a la meta contraria.

En el minuto 85, Joaquín filtró un balón entre la zaga visitante y dejó solo ante Borja a Miguel Peral, que no supo resolver la jugada y disparó por encima del larguero.

El Auriense estaba buscando el empate con más corazón que juego, pero en la última jugada del partido hizo el 2-2. Fer Méndez recogió un saque de banda en largo para armar un fuerte disparo que, tras pegar en el larguero, acabó siendo el empate. Los visitantes reclamaron que el balón no había traspasado completamente la línea de gol.

El colegiado concedió el tanto y el derbi acabó con reparto de puntos y con un conato de tangana tras el pitido final.