Tras el subidón, toca derbi para el Auriense

Apenas 72 horas después de haber eliminado al San José y haberse clasificado para la primera eliminatoria de la Copa del Rey (donde se medirá al Deportivo), el Auriense regresa a la competición doméstica para enfrentarse al Arnoia en el duelo aplazado de la jornada 5. Dani Prado, entrenador de los pontinos, tiene claro que ahora toca centrase en la liga: “Al final, un derbi es un partido muy especial, bonito y que lo iguala todo. El premio de la Copa ya lo tenemos ahí, aparcado durante tres semanas. Lo tenemos muy presente porque fue hace nada, pero creo que estamos todos metidos en lo que tenemos que estar y con un partido en el que necesitamos sumar de tres y más en nuestra casa”.

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En cuanto al Arnoia, Prado, que tiene las bajas de Cuña, Viso y Adrián Blanco, no escatima elogios: “Tuve la posibilidad de verlos en directo contra el Juvenil de Ponteareas y me gustaron muchísimo. Creo que les favorece más un campo como el nuestro que el de ellos, pero es un equipo muy completo. Las incorporaciones que hicieron este año me parecen muy buenas, tienen posiciones dobladas en todas las líneas y con mucho nivel. Va a ser un partido complicadísimo, pero iremos a por él”.

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Por otro lado, el Arnoia llega tras un parón de diez días y en un gran momento tras sumar dos victorias y un empate. “El parón nos ha venido bien para refrescar conceptos y recuperar energías. Afrontamos el duelo contra el Auriense en una buena dinámica y la intención es prolongarla. Sabemos que es un rival complicado, con gente muy joven, con mucha energía y dinamismo. Trataremos de llevar a cabo nuestro plan de partido y contrarrestar sus virtudes”, comenta Marcos Álvarez, quien se enfrenta a su antiguo club: “Estuve allí cinco años entrenando y conozco cómo funciona la entidad por dentro. Para mí es un partido especial y es bonito volver a dónde entrené”.

Oira, 20:00 horas.