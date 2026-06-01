"NOS VOLVEREMOS A LEVANTAR"
Róber Gutiérrez, técnico del UB Conquense: "La UD Ourense es espectacular y muy merecedora del ascenso"
"NOS VOLVEREMOS A LEVANTAR"
En sala de prensa, el técnico del Conquense, Róber Gutiérrez, comentó que “el equipo ha puesto pasión, alma y muchísima energía. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para meter, al menos, un gol. Hemos construido son unos pilares muy sólidos sobre los que construir. El Conquense se volverá a levantar”. Gutiérrez acabó felicitando a la UD Ourense, equipo al que definió como “espectacular y muy merecedor del ascenso”.
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