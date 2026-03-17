Cuatro veces Sara Santos en el Pavillón durante el partido entre Ontime B y Estrela Cortegada (0-4)

La segunda entrega del derbi de la Segunda División femenina entre el Ontime B y el Estrela Futsal fue territorio de Sara Santos. La brasileña firmó los cuatro goles que permiten al equipo de Cortegada seguir mandando en solitario (0-4). La pívot estrenó el marcador en el minuto 7 y dos después dobló ventaja para las de O Ribeiro con el 0-2 con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad firmaría otros dos tantos para lograr un “póker” con el que se va hasta los 37 goles en 23 partidos de liga, una media de 1,6 tantos por encuentro.

Duelo importante en lo clasificatorio para ambos equipos, sobre todo para las visitantes, que siguen en la pelea por conservar el liderato. Para el filial, este no era un partido de su liga.

El Estrela afrontaba el duelo muy mermado por las lesiones. “”Estábamos siete jugadoras de campo y una sola portera", se lamentaba Manu Cossío. “En dos semanas esperamos recuperar a Sara Pousa, Malak y Jeni”, añade el técnico.

Las filiales, que no tienen nada que perder, intentaron no perderle la cara al partido y le plantaron batalla al líder. A las de Vane Barberá les está costando muchísimo sumar puntos, pero nadie puede negarle entrega y siempre son un equipo muy correoso. Pero el sábado en Os Remedios la diferencia se llamó Sara Santos. La máxima artillera apenas tardó nueve minutos en marcar diferencias con dos goles que allanaban el camino a la victoria del Estrela. “Hicimos lo que pudimos, siendo fieles a nuestro estilo, pero después ellas tienen a una jugadora como Sara (Santos) que mete goles como churros”, se lamentaba Vanessa Barberá.

“Estoy contenta con el trabajo del equipo porque a pesar de la derrota, que era lo lógico ante un equipo con jugadoras de Primera División y cuyo objetivo es el ascenso, hemos dado la cara y jugamos a un buen nivel. La posesión era suya, pero logramos ser valientes y tampoco tiramos el balón, quisimos tener la pelota en muchos momentos. Este proyecto de futuro sigue estando por encima de la categoría en la que juegue el equipo”, subrayó Barberá. — Vanessa Barberá - Entrenadora del Ontime B.

La entrenadora del Ontime B asegura que “estemos en la categoría que estemos, este proyecto se basa en la formación de las jóvenes para que puedan ir subiendo niñas al primer equipo. En Navidad, otros equipos en problemas clasificatorios fichan a tres o cuatro jugadoras y problema resuelto. Me quedo con el trabajo diario y con que fuimos el equipo que más jugadoras llevó a la selección española sub-17 (Nuri, Uxi y Daniela)”.

Hicimos los deberes, que era sacar los tres puntos, en un partido ante un rival en formación, muy joven, bien trabajado y que corre mucho. Nos faltó un poco de acierto en la primera parte, ya que tuvimos tres postes, pero abrimos el partido con el 0-1 y poco después teníamos dos goles de ventaja. Si queremos el primer puesto no tenemos margen de error, son todo finales — Manu Cossío - Entrenador del Estrela Cortegada

En la segunda parte llegaron otros dos goles de Santos para un Estrela que “en cada partido afrontamos una final, porque no tenemos margen. Hay que asegurar el primer puesto”, finaliza Cossío.