Tengo muy presente en mi memoria las fiestas de la aldea, que se celebraban dos o tres veces al año en las épocas estivales. Aquello era auténticamente una fiesta. Ardía Galicia gastronómicamente hablando. Quince días antes las mujeres llevaban al río las mantas y todas las demás ropas de las camas. Allí les daban un auténtico repaso, repasando al mismo tiempo las últimas incidencias parroquiales con inusitado interés. Eran ocasiones que solían aprovechar al máximo.

Las casas de toda la aldea se baldeaban a conciencia y daba gloria oler aquel aroma de limpieza y aseo que el agua y el jabón son capaces de imprimir y dejar en el ambiente durante días. Y no te digo nada del aroma, que más que aroma era entrañable perfume, que desprendían aquellas cocinas y lareiras

Mi hermana me dice que durante muchos años se ha de acordar del día de San Lorenzo bendito,

Pero a lo que iba -aunque no comenzara como debía- me invitó mi hermana que vive con una hija que le acompañara a comer dicho día de fiesta y otra hija casada con su esposo. Que éramos solo cuatro y que había encargado una paleta de cerdo con patatas en un conocido restaurante. La ensaladilla rusa y unos postres caseros hechos en casa de ella. Ellas son más de pizpireta que de comida, aunque tengan sus kilos demás. El azúcar, el dejar de fumar y el sedentarismo también cuentan.

Mi hermana me dice que durante muchos años se ha de acordar del día de San Lorenzo bendito, y como entendidos hay, aunque leer y no entender sea como el cazar y no coger, repito el que quiera entender que entienda, pues le salió la paleta en unos ciento cincuenta euros, IVA incluido y sin factura.

La paleta en las carnicerías está entre un cuatro y algo a un cinco setenta euros y el precio de un cerdo en canal de ochenta kilogramos lo venden, ya troceado, entre ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta euros.

Por más que me lo explicó toda enojada varias veces yo todavía no he logrado ver en dónde estaba la ganancia o la gracia.

José Rodríguez Gómez

(Negreira)