Siguiente test para la UD Ourense, en O Couto

La Unión Deportiva Ourense vuelve a la acción y lo hace, por primera vez en lo que va de pretemporada, en el estadio de O Couto. El equipo que dirige Juan Carballo quiere seguir afinando su puesta a punto y para ello se verá las caras frente al Chaves portugués, en un encuentro amistoso correspondiente al Memorial CD Ourense. Lo harán tras disputar el sábado su segundo partido de preparación ante el Celta Fortuna en Barreiro, que se saldó con derrota por 2-0.

Las ganas por agradar en su regreso a O Couto meses después estarán presentes, aunque sin perder el foco que señala que, lo que verdaderamente importa, es ir cogiendo sensaciones para el estreno liguero ante la Ponferradina en el mismo escenario. Al equipo rojillo, con piezas ofensivas aún por integrar, le está costando tener fluidez en el juego ofensivo. Al otro lado estará un Chaves que comenzó este fin de semana la competición liguera en la Segunda División lusa. Lo hizo encajando una goleada 1-4 ante el Académica. Se espera que hoy llegue a Ourense con unos cuantos jóvenes en la expedición.

Los socios de la Unión Deportiva Ourense podrán acceder de forma gratuita, mientras que las entradas para el público general tendrán un precio de cinco euros para adultos y dos euros para los sub-15. Solo se abrirá la grada de tribuna.

Ocasión para la afición de reencontrarse con los suyos en casa y continuar viendo la puesta a punto antes de arrancar un curso histórico en la Primera Federación.

O Couto, 20:30 horas

Rufo y Baldrich, dupla ofensiva

La UD Ourense buscaba un delantero centro en el mercado y cerró el día con dos. Rufo Familiar continuará vistiendo la camiseta rojilla durante una temporada más tras renovar su contrato.

Sergi Baldrich, de 23 años, llega como fichaje para apuntalar la parcela ofensiva. El primero, pieza clave en el ascenso del pasado curso. El segundo, un atacante que aterriza tras repartirse el pasado curso entre el Rayo Cantabria y el UCAM Murcia, ambos de Segunda Federación. Su incorporación se dio por hecha, se complicó hasta casi descartarse, pero se remontó en la tarde de este lunes para firmar definitivamente.