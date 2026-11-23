FUTBOL OURENSANO
El Sporting de Carballiño fue un muro contra el Nogueira (0-1)
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Trepidante, intenso y con incertidumbre hasta el final, así fue el partido que propusieron en A Carabina el Nogueira y un Sporting Carballiño que finalmente se impuso por 0-1, lo que le permite ocupar por primera vez una de las plazas de promoción de ascenso.
Los visitantes tuvieron en el arranque del primer tiempo la ocasión de abrir el marcador mediante un cabezazo de Israel que se marchó cerca del palo izquierdo, pero fueron los afiladores quienes tuvieron la más clara. Falta lateral de Isi y el testarazo de Gabri se estrelló en el larguero. Las fuerzas parecían equilibrarse, pero los sportinguistas generaban más peligro con la movilidad de Quique Souto junto a su compañero Israel. Precisamente al pichichi de la liga fue víctima de un penalti cometido por Diego y transformado por Óscar para colocar el 0-1.
Esta ventaja la fue sosteniendo y hasta pudo aumentarla. Un recorte de Israel dentro del área cuyo posterior disparo de zurda se fue cerca del palo izquierdo y antes del descanso pudo marcar a metros de la portería, pero salvó milagrosamente Carlos Alonso. En la segunda parte, el Nogueira salió decidido a emparejar el partido, pero sus intentos terminaban muriendo en los últimos metros.
El Sporting tuvo las más claras para anotar el segundo. Borja despejó un gran remate de Israel, luego Anderson lo intentó con un tiro cruzado y Quique Souto, desde un ángulo cerrado pudo marcar, pero el balón se fue cerca del palo derecho. Al quedarse los visitantes con diez resistieron ampliando su trinchera defensiva ante un oponente que lo intentó y que en la última jugada pudo empatar. Falta desde la frontal del área que remató Isi y que salvó con una gran intervención el meta Artai.
Nogueira: Borja; Carlos Alonso, Isi, Javi Alonso (Lobo, minuto 78), Ander, Íker Baltar, Germán Pérez (Hugo, minuto 66), Diego (Raúl, minuto 82), Nico, Gabri y Veri.
Sporting Carballiño: Artai; Jacobo, Quique Souto (Ibai, minuto 82), Robín, Óscar (Champi, minuto 68), Pana (Dani Fariñas, minuto 82), Abel Fernández, Damián, Israel, Anderson y Obenza (Riveiro, minuto 68).
Árbitro: Martín Pérez, asistido en las bandas por Alba Pérez y Zoe Oliveiros. Expulsó, por doble tarjeta a Anderson, del Sporting Carballiño, en el mnuto 79. Amonestó a Javi Alonso, Germán Pérez y NIco, del Nogueira; mientras que a Obenza y Riveiro, en los sportinguistas.
Gol: 0-1, minuto 31: Óscar, de penalti.
Incidencias: 110 espectadores en O Medo.
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