Las sub-20 de atletismo en Ourense, en la cima

El podio autonómico femenino en la categoría sub-20, con las ourensanas en la cima.

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra acogió una nueva edición del Campionato de Galicia de Clubes Sub-20, una competición en la que el atletismo provincial consiguió ser protagonista. La competición femenina vivió el triunfo del Ourense Atletismo, mientras que en chicos, el conjunto ourensano terminó cuarto.

La categoría femenina fue tan igualada que el título autonómico se tuvo que decidir el mayor número de primeros puestos individuales, puesto que el Ourense Atletismo y el Atletismo Sada acumularon con los mismos puntos, 92. Ahí salió favorecido el conjunto ourensano gracias a las victorias de Naroa Pereira en los 1.500 metros con 5:27.49, Claudia Pérez en los 3.000 lisos con 11:58.58, Rocío Martín en los 100 metros vallas con 16.19, Lucía Quintas en los 400 metros vallas con 1:08.71, Rebeca Fernández en el concurso de pértiga con 2,91, Lara Pereira del filial Benchoshey en jabalina con 30,33 e Icía Ares en los 5.000 metros marcha con 26:23.01.

La tercera posición correspondió a la Gimnástica de Pontevedra, con 89 puntos, a tres de la dupla de cabeza.

En la competición masculina, el Ourense Atletismo se quedó a un solo punto del bronce y a dos de la plata. Los chicos ourensanos acumularon 86 puntos para finalizar en la cuarta posición, por los 87 del Marineda, que se adjudicó el bronce, a dos de la Gimnástica, que fue subcampeón, mientras que el Sada logró el título con 93 puntos.

Las victorias del Ourense Atletismo las firmaron Miguel Carbajales en pértiga con 4,21 metros, Javier Cid enmartillo con 51,38 y Raúl Gude en jabalina con 48,51.